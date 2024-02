Hamilton in Ferrari spoilerato da uno sponsor: hanno nascosto un indizio sotto gli occhi di tutti Nell’annuncio del nuovo accordo di sponsorizzazione con la scuderia Ferrari di Formula 1, Peroni spoilerato con diversi giorni d’anticipo l’approdo a Maranello di Lewis Hamilton: aveva nascosto un indizio di cui però nessuno si era accorto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

22 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ormai manca solo l'annuncio ufficiale ma non sembrano esserci più dubbi: Lewis Hamilton sarà un pilota Ferrari dal Mondiale di Formula 1 2025 e sarà compagno di squadra di Charles Leclerc (che ha recentemente rinnovato il suo contratto con la scuderia di Maranello "per molti altri anni ancora").

La clamorosa notizia si è abbattuta sul paddock della Formula 1 all'improvviso giovedì 1 febbraio 2024 partendo dall'Italia (grazie alle indiscrezioni rilanciate dal Corriere della Sera e da Formu1a.uno) per poi trovare conferme sempre più concrete in Spagna (dove si seguiva con attenzione la trattativa per il rinnovo di contratto dello spagnolo Carlos Sainz, sfumata proprio per far spazio al sette volte campione del mondo) e in Inghilterra (dove ha sede il team della Mercedes). Però c'era già chi due giorni prima aveva anticipato la notizia spoilerando quello che è senza dubbio il trasferimento più clamoroso della storia della F1. Solo che nessuno se n'era accorto.

Già perché lo scorso martedì 30 gennaio la Ferrari aveva annunciato una partnership globale con lo sponsor Peroni Nastro Azzurro 0.0%. Entrambe le due aziende la hanno comunicata con un comunicato diramato attraverso i propri canali e il premium brand di birra italiana aveva accompagnato il testo con una foto in cui apparivano i prodotti con impresso il marchio del cavallino rampante insieme alla tradizionale bottiglia verde che contraddistingue da sempre la famosa birra. E qui e lì sparsi anche oggetti inerenti il mondo della Formula 1 come la bandiera a scacchi, le cuffie di coloro che stanno al muretto, un pass VIP per il GP di Monza del 2024 e due macchinine, una grigia e una rossa.

Leggi anche La Ferrari molla Sainz per prendere Lewis Hamilton: la clamorosa suggestione spiazza la Formula 1

La rossa numero 44 nell'annuncio della partnership tra Ferrari e Peroni.

Nonostante la foto avesse fatto il giro del web, nessuno, fino ad oggi aveva fatto caso all'anomalia, che solo giovedì 1 febbraio si è poi scoperto essere invece un indizio della clamorosa operazione che la Ferrari aveva in cantiere. Sulla macchinina rossa (quella che rimanda inevitabilmente alla casa di Maranello) infatti c'è impresso il numero "44", vale a dire il numero di gara di Lewis Hamilton, mentre sulla macchinina grigia (del colore della Mercedes che il sette volte campione del mondo guiderà fino alla fine dell'imminente mondiale di Formula 1) non c'è alcun numero. Evidente dunque che il nuovo premium sponsor della rossa nel giorno dell'annuncio di questa partnership aveva voluto nascondere un indizio dell'evento storico che stava per diventare di dominio pubblico ma di cui ancora nulla era filtrato. E lo ha fatto mettendolo sotto gli occhi di tutti.

Formula 1 News Calendario Classifica segui