L'assordante silenzio della Ferrari sul contratto di Sainz diventa un mistero: cosa c'è dietro La Ferrari ha annunciato il rinnovo di Leclerc facendo invece calare un assordante silenzio riguardo alla trattativa per il prolungamento dell'accordo con Carlos Sainz avvolto sempre più nel mistero ad un mese dall'inizio del Mondiale di Formula 1 2024.

A cura di Michele Mazzeo

Mentre la scorsa settimana la Ferrari ha annunciato il prolungamento del contratto di Charles Leclerc, il futuro del suo del compagno di squadra Carlos Sainz, legato alla scuderia di Maranello fino alla fine del Mondiale di Formula 1 2024, diventa sempre più un mistero.

Il silenzio del Cavallino Rampante riguardo al contratto dello spagnolo cozza infatti con quanto espresso più volte pubblicamente da quest'ultimo: "Sarò sincero, non mi piace arrivare al mio ultimo anno di contratto senza sapere veramente dove correrò l'anno successivo. Ed è per questo che in questo inverno voglio chiarire il mio futuro" aveva difatti più volte detto il madrileno.

Una posizione condivisa tra l'altro con il team principal della Ferrari Frederic Vasseur che durante il pranzo di Natale con i giornalisti della Formula 1 aveva lasciato intendere che le due trattative, per i rispettivi rinnovi di contratto, con Leclerc e Sainz procedevano di pari passo: "Ci siamo incontrati con entrambi e abbiamo avviato discussioni, ma siamo un po' indietro rispetto al piano iniziale. Non lo considero affatto un problema, perché presto prenderemo una decisione" aveva difatti detto il caposquadra della rossa.

Se è vero che manca ancora un mese all'inizio della nuova stagione (la deadline fissata da Sainz per chiudere, in un modo o nell'altro, la trattativa per il rinnovo di contratto), l'annuncio del prolungamento dell'accordo con il monegasco ha fatto sorgere dei seri dubbi riguardo al prosieguo dell'avventura del 29enne madrileno in Ferrari oltre la scadenza dell'attuale contratto.

A questo punto viene da chiedersi perché non si sia attesa la fine di entrambe le trattative per annunciarne insieme il rinnovo? Inevitabile pensare che le due trattative, portate avanti contemporaneamente, abbiano avuto uno sviluppo diverso e che, se la trattativa per il rinnovo "per molti anni ancora" di Leclerc sia arrivato speditamente ad avere un esito positivo, lo stesso non sia avvenuto per quella che vedeva protagonista Carlos Sainz che chiede invece un prolungamento di due anni rispetto all'attuale accordo.

Una trattativa che però potrebbe essere diventata più complicata del previsto a causa delle richieste fatte dal pilota spagnolo che, forte di quanto dimostrato nelle sue prime tre stagioni alla Ferrari, non solo miri a strappare migliori condizioni per ciò che concerne l'aspetto economico ma anche su altri termini contrattuali come la durata o la parità di trattamento rispetto al compagno di squadra Charles Leclerc (cosa che spiegherebbe perché la scuderia di Maranello abbia deciso di nascondere i dettagli del nuovo contratto stipulato con il monegasco).

Vasseur discute con il papà del pilota Ferrari Carlos Sainz Jr al Red Bull Ring durante il weekend del GP d'Austria della Formula 1 2023

Nonostante incomba l'ombra di Alexander Albon, pilota amico di Leclerc e molto stimato da Vasseur che a fine 2024 si libera dalla Williams e potrebbe dunque sbarcare a Maranello, ad oggi in casa Ferrari la soluzione più gradita per il biennio 2025-2026 resta Carlos Sainz, così come per lo spagnolo sia quella di restare a Maranello. Per sbloccare la trattativa sembra dunque necessario che sia da un lato che dall'altro si ceda a qualche compromesso. E, mentre a riguardo regna un assordante silenzio, il tempo stringe dato che la deadline fissata da entrambe le parti per provare a raggiungere un'intesa è fissata nel weekend del 2 marzo, quando con il GP del Bahrain si aprirà il Mondiale di Formula 1 2024 che, qualora non si raggiungesse un accordo, sarà dunque l'ultimo di Carlos Sainz come pilota della Ferrari.

