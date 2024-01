Perché nel rinnovo di Leclerc con la Ferrari è nascosta la durata del nuovo contratto La Ferrari ha annunciato il rinnovo del contratto di Charles Leclerc tenendo però nascosta la durata del nuovo accordo: ecco qual è il motivo di questa strana decisione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

5 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il tanto atteso rinnovo di contratto di Charles Leclerc con la Ferrari è stato ufficializzato prima dell'inizio del Mondiale di Formula 1 2024 al termine del quale sarebbe scaduto il vecchio accordo che legava il pilota monegasco alla scuderia di Maranello. L'annuncio del prolungamento dell'intesa, raggiunta già da molto tempo, è arrivato due settimane prima della presentazione della nuova monoposto con cui il 26enne di Monte Carlo correrà nel prossimo campionato, così come il compagno di squadra Carlos Sainz (il cui rinnovo di contratto, anch'esso in scadenza a fine 2024, non è stato invece ancora ufficializzato anche se l'annunciato dovrebbe arrivare a stretto giro di posta).

Evidente dunque la volontà di mettere al centro del progetto Charles Leclerc e di mettere nero su bianco una questione pendente prima che cominciasse ufficialmente la nuova stagione. Nulla di strano dato che a Maranello si è deciso di puntare sul driver monegasco. C'è solo un aspetto che lascia perplessi riguardo all'annuncio fatto dalla Ferrari: l'aver avvolto nel mistero la durata del nuovo contratto firmato dal classe '97.

"La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare di aver prolungato il contratto con Charles Leclerc che pertanto continuerà a correre per la squadra italiana nel Campionato del Mondo di Formula 1 oltre la stagione 2024" recita infatti il comunicato diramato dalla scuderia del Cavallino Rampante. Ufficialmente dunque non è noto se il prolungamento dell'accordo sia di uno, due, tre o più anni.

Nelle prime parole rilasciate dallo stesso pilota contestualmente all'annuncio del rinnovamento del contratto però sono nascosti alcuni preziosi indizi riguardo alla misteriosa durata di questo nuovo accordo. Leclerc ha difatti detto che indosserà "la tuta della Ferrari ancora per molte stagioni a venire", escludendo di fatto che si possa trattare di un prolungamento per uno o due anni. Plausibile dunque che la nuova scadenza del contratto di Charles Leclerc con la scuderia di Maranello sia stata prorogata alla fine del Mondiale di Formula 1 2026, il primo con la nuova rivoluzione tecnica che riguarderà soprattutto i propulsori delle monoposto, o addirittura oltre.

Resta però da chiarire il motivo per il quale la Ferrari abbia deciso di nascondere la durata del nuovo contratto stipulato con Charles Leclerc. Perché non ha voluto palesare la scadenza dell'accordo con il monegasco? La risposta più plausibile è che la decisione sia stata presa per evitare di rovinare l'armonia all'interno della squadra dato creando invidie tra i suoi due piloti ed alimentare polemiche su eventuali gerarchie tra di essi dato che, qualora si trovi l'accordo, il prolungamento del contratto di Carlos Sainz sarà quasi certamente di durata inferiore rispetto a quello del monegasco (presumibilmente con scadenza 2025).

Formula 1 News Calendario Classifica segui