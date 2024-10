F1 GP Messico oggi, orari TV su TV8 e Sky: dove vederlo in diretta e streaming, Sainz in pole

Dopo la vittoria di Leclerc ad Austin, oggi la F1 torna in pista per la gara del Gran Premio del Messico. L'orario della partenza è alle 21.00 a causa del fuso, Sainz in pole nella griglia di partenza davanti a Verstappen e Norris dopo le qualifiche. La gara di Formula 1 oggi è trasmessa in diretta TV su Sky e in streaming su SkyGo e NOW. Non è disponibile la diretta in chiaro anche su TV8 che trasmetterà la gara in differita a partire dalle ore 22:30. Su Fanpage.it la diretta giro per giro e le news di oggi.

La griglia di partenza della gara di oggi della Formula 1

1ª fila: Carlos Sainz (Ferrari), Max Verstappen (Red Bull)

2ª fila: Lando Norris (McLaren), Charles Leclerc (Ferrari)

3ª fila: George Russell (Mercedes), Lewis Hamilton (Mercedes)

4ª fila: Kevin Magnussen (Haas), Pierre Gasly (Alpine)

5ª fila: Alexander Albon (Williams), Nico Hulkenberg (Haas)

6ª fila: Yuki Tsunoda (Racing Bulls), Liam Lawson (Racing Bulls)

7ª fila: Fernando Alonso (Aston Martin), Lance Stroll (Aston Martin)

8ª fila: Valtteri Bottas (Sauber), Franco Colapinto (Williams)

9ª fila: Oscar Piastri (McLaren), Sergio Perez (Red Bull)

10ª fila: Esteban Ocon (Alpine), Zhou Guanyou (Sauber)

0

09:00 Le condizioni meteo per la gara di oggi Le condizioni meteo potrebbero in qualche modo influenzare la gara di oggi del GP del Messico. Stando alle previsioni infatti non si può escludere completamente l'ipotesi che nell'orario in cui andrà in scena la gara arrivi qualche scroscio di pioggia sul circuito Hermanos Rodriguez. Non sembra invece preoccupare la temperatura dell'aria che dovrebbe aggirarsi intorno ai 20° C. A cura di Michele Mazzeo 08:00 Le caratteristiche dell'autodromo Hermanos Rodriguez di Città del Messico Ad ospitare la gara del GP del Messico della Formula 1 2024 di oggi sarà il circuito Hermanos Rodriguez di Città del Messico, un impianto costruito nel 1959 che si trova a oltre 2mila metri sul livello del mare e presenta un tracciato lungo 4,304 km con 17 curve (10 a destra e 7 a sinistra) e tre zone DRS. L'aria più rarefatta costringe i team a presentarsi in pista con una vettura al massimo carico aerodinamico. Allo stesso tempo però l'altitudine diminuisce anche la resistenza all'avanzamento delle monoposto che dunque sul tracciato messicano raggiungono velocità di punta molto elevate. Sulla pista di Città del Messico conterà dunque chi saprà sfruttare tutta la potenza del motore nonostante l'elevato carico aerodinamico. Sul fronte dell’impianto frenante, come spiega il fornitore ufficiale Brembo, si tratta di un tracciato altamente impegnativo per i freni con 9 frenate e il 21% del tempo sul giro speso. Il punto più critico è in curva 1, dove i piloti passano da 342 km/h a 112 km/h in appena 141 metri percorsi in 2,68 secondi e sono chiamati ad imprimere sul pedale del freno una forza di 126 kg, subendo una decelerazione negativa di 4,1 G. Per quanto riguarda i riferimenti dei tempi sul giro sulla pista messicana da segnalare l'1:21.334 fatto lo scorso anno da Lewis Hamilton che è valso il giro più veloce della gara. Il record del circuito messicano della tornata più rapida in corsa appartiene però alla Mercedes con Valtteri Bottas che durante il GP del Messico del 2021 ha fermato il cronometro sull'1:17.774. A cura di Michele Mazzeo 07:01 F1, la griglia di partenza del GP Messico 1ª fila: Carlos Sainz (Ferrari), Max Verstappen (Red Bull)

2ª fila: Lando Norris (McLaren), Charles Leclerc (Ferrari)

3ª fila: George Russell (Mercedes), Lewis Hamilton (Mercedes)

4ª fila: Kevin Magnussen (Haas), Pierre Gasly (Alpine)

5ª fila: Alexander Albon (Williams), Nico Hulkenberg (Haas)

6ª fila: Yuki Tsunoda (Racing Bulls), Liam Lawson (Racing Bulls)

7ª fila: Fernando Alonso (Aston Martin), Lance Stroll (Aston Martin)

8ª fila: Valtteri Bottas (Sauber), Franco Colapinto (Williams)

9ª fila: Oscar Piastri (McLaren), Sergio Perez (Red Bull)

10ª fila: Esteban Ocon (Alpine), Zhou Guanyou (Sauber) A cura di Alessio Morra 07:00 Formula 1, oggi il GP Messico: orari TV8 e Sky e dove vederlo in TV e streaming Oggi sul circuito Hermanos Rodriguez è in programma la ventesima gara del Mondiale di Formula 1 2024. La partenza del GP del Messico è fissata alle ore 21:00 (ora italiana). Il ventesimo round della stagione F1 è trasmesso in diretta TV su Sky e in differita in chiaro su TV8. La gara del GP del Messico di Formula 1 inizia alle 21:00 di oggi. Questo l'orario italiano in cui i piloti scatteranno con le loro monoposto dalla griglia di partenza del tracciato di Città del Messico per affrontare i 71 giri della ventesima corsa del Mondiale 2024. Per quanto concerne invece gli orari TV su Sky già dalle ore 19:30 sarà possibile seguire il pre-gara. La differita su TV8 inizierà invece alle ore 22:30. A cura di Michele Mazzeo