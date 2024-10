video suggerito

De Gea ha stregato la Fiorentina, si pensa già al rinnovo: la clausola nascosta nel contratto L'impatto di De Gea sulla Fiorentina è stato straordinario e la società pensa già al rinnovo di contratto: c'è una clausola che gli permette di esercitarlo unilateralmente.

A cura di Ada Cotugno

David De Gea è stato monumentale nella partita contro il Milan e adesso la Fiorentina vuole tenerselo stretto: lo spagnolo ha parato due calci di rigore che hanno contribuito alla vittoria della Viola e che rappresenteranno sicuramente una svolta anche per il suo futuro in Italia. Il suo avvio di stagione è stato strepitoso, i tifosi sono pazzi di lui e Palladino può far affidamento su un portiere di grande esperienza e di talento che potrebbe restare legato ancora a lungo alla squadra.

L'ex Manchester United ha deciso di sbarcare in Serie A dopo un anno di inattività, una pausa di riflessone piuttosto strana durante la quale ha rifiutato alcune offerte provenienti dall'Arabia Saudita. Ha firmato un contratto di un solo anno ma di sicuro la sua permanenza durerà più a lungo: nel suo contratto c'è un'opzione che fa felice la Fiorentina e che potrebbe inaugurare un nuovo corso di grande successo.

I dettagli del contratto di De Gea: c'è il rinnovo unilaterale

L'unico pensiero che rimbomba al momento dalle parti del Viola Park è quello legato al futuro del portiere: se all'inizio c'erano dubbi riguardo alla sua forma fisica dopo l'anno sabbatico, adesso si è rivelato un vero e proprio punto di forza che potrebbe rappresentare una certezza anche per le prossime stagioni. Al momento della firma De Gea si è legato alla Fiorentina per un solo anno, ma la volontà del club è quella di rinnovargli il contratto al più presto con il meritato adeguamento di stipendio.

E c'è una clausola che in questo senso facilita la vita ai Viola che non dovranno trovare nessun tipo di accordo con il giocatore. C'è un'opzione all'interno del contratto che permette alla Fiorentina di rinnovare il contratto di De Gea unilateralmente: la società può decidere autonomamente di prolungare l'accordo fino a giugno 2026, ovviamente adeguando lo stipendio alle prestazioni del giocatore.