De Gea spiega perché non ha giocato per un anno prima della Fiorentina: “Non pensavo di ritirarmi” Nonostante sia stato fermo per un anno De Gea non ha mai voluto appendere i guantoni al chiodo: “Dopo 12 anni al Manchester United era difficile trovare le motivazioni” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

David De Gea è rimasto fermo un anno prima di cominciare la sua nuova vita sportiva alla Fiorentina. Nonostante le proposte arrivate alla sua scrivania lo spagnolo ha deciso di staccare la spina, alimentando le voci su un possibile ritiro e sull'inizio di una nuova carriera come allenatore. Invece adesso è pronto a mettere i guantoni, a difendere la porta della Viola e a zittire tutte le critiche arrivate sul suo conto.

Il portiere si è presentato in conferenza stampa ai suoi nuovi tifosi, a pochi giorni dall'inizio del campionato e dal suo esordio assoluto in Serie A. L'arrivo nel campionato italiano è stato fortemente voluto dal giocatore che ha voluto affrontare una nuova sfida e rimettersi in gioco.

De Gea fermo un anno: ha spiegato il perché

Tutti si sono chiesti perché il portiere abbia deciso di prendersi un anno sabbatico e stare lontano dal calcio. Neanche le ricchissime offerte dall'Arabia Saudita lo hanno convinto a riprendere l'attività dopo la fine del suo contratto con il Manchester United, squadra alla quale è stato legato per oltre dieci anni della sua carriera. È stato l'allontanamento dall'Inghilterra a causargli non pochi problemi dal punto di vista mentale.

Dopo tanti anni ha preferito ritirarsi dalle scene per un attimo: "Ho passato 12 anni in un club grandissimo come il Manchester United, che è ancora la mia casa, il mio cuore sarà sempre lì. Ho ricevuto offerte ma per me era difficile trovare motivazioni per valutarle, dopo tanto tempo a Manchester. Quindi ho deciso di smettere di giocare per un attimo". Poi è arrivata la proposta della Fiorentina e la possibilità di giocare in Serie A.

In realtà De Gea non ha mai avuto intenzione di ritirarsi, ma aveva soltanto bisogno di ritrovare le giuste motivazioni: "Non ho mai pensato di ritirarmi, è stato solo difficile trovare motivazioni per un nuovo capitolo dopo 12 anni in un top club come il Manchester United… e finalmente l'ho sentito alla Fiorentina".