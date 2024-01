La Ferrari cambia idea per la presentazione della nuova F1 2024: sarà tutto top secret La Ferrari cambia strategia per la presentazione della nuova monoposto per il Mondiale di Formula 1 2024 che andrà in scena il 13 febbraio: tutto sarà virtuale e trasmesso online, Maranello e Fiorano off limits per giornalisti e TV. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

La Ferrari cambia strategia per la presentazione della nuova monoposto per il Mondiale di Formula 1 2024 che andrà in scena il 13 febbraio. Dimenticate la marea di pubblico e giornalisti presenti lo scorso anno a Maranello e sul circuito di Fiorano nel momento in cui fu svelata la SF-23, il battesimo della vettura con cui Leclerc e Sainz correranno nel prossimo campionato sarà difatti top-secret.

Repentino cambio di rotta dunque per la scuderia del Cavallino Rampante rispetto alla passata stagione: la presentazione della Ferrari F1 2024 (di cui ancora non si conosce il nome e quindi al momento identificata con la sigla di progetto "676") sarà infatti solo virtuale e a distanza. Il 13 febbraio le porte saranno chiuse per giornalisti e televisioni sia nella sede di Maranello che a Fiorano. Dentro solo gli sponsor.

Il tradizionale momento in cui verrà tolto il velo alla nuova monoposto sarà trasmesso in streaming dai canali ufficiali della Ferrari, mentre il debutto in pista sul circuito di Fiorano nel demo event (i 15 km su un tracciato non omologato concessi dalla FIA) non sarà visibile. I dettagli della nuova vettura si vedranno soltanto nelle foto pubblicate dalla stessa Scuderia. Vi saranno anche le tradizionali interviste con il team principal Frederic Vasseur e i piloti Charles Leclerc e Carlos Sainz, ma anche queste saranno fatte in videocall su Zoom.

Evidente dunque che in soli dodici mesi c'è stato un radicale cambiamento nella strategia comunicativa della Ferrari che passa dallo spettacolare mega-show con lustrini e paillettes della presentazione della SF-23, alla presentazione molto low-profile della nuova F1 per il Mondiale 2024. Altrettanto evidente che a Maranello siano rimasti molto scottati da quanto accaduto nel 2023 (in particolar modo Frederic Vasseur che al suo secondo anno da team principal non vuole commettere lo stesso errore commesso la scorsa stagione), cioè quando le elevatissime aspettative create sulla vettura con quella pomposa presentazione sono poi naufragate al momento dell'esordio in pista con un distacco dalla Red Bull apparso fin da subito abissale.

