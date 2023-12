Quando sarà svelata la nuova Ferrari F1 2024: la data della presentazione ufficiale La Ferrari ha annunciato la data in cui verrà presentata la vettura del 2024 che guideranno Leclerc e Sainz nel prossimo Mondiale di Formula 1: quando sarà la presentazione della nuova monoposto F1 della scuderia di Maranello. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Uno dei momenti più attesi in vista del Mondiale di Formula 1 2024 è quello in cui la Ferrari svelerà al mondo la nuova monoposto con cui correranno i piloti Charles Leclerc e Carlos Sainz. Attesa che finirà martedì 13 febbraio: questa è infatti la data in cui la scuderia di Maranello presenterà la nuova macchina.

Forse ancor più degli altri anni, infatti, c'è grande curiosità riguardo alla presentazione della nuova vettura F1 del Cavallino, la prima nata nell'era Vasseur, che tutti si augurano consenta di ricucire l'enorme gap visto nel 2023 dalla dominante Red Bull. E, seppur sia ancora molto presto, sulla nuova vettura F1 del Cavallino cominciano ad emergere delle prime indiscrezioni.

Quando sarà presentata la nuova Ferrari F1 2024: data

La presentazione ufficiale della nuova monoposto Ferrari per il Mondiale di Formula 1 2024 sarà martedì 13 febbraio. È questa la data scelta dal Cavallino Rampante per togliere il velo alla nuova vettura da affidare a Leclerc e Sainz per il campionato F1 che inizierà nel weekend del 2 marzo. Non è invece ancora stato comunicato l'orario d'inizio della cerimonia di presentazione della nuova macchina della scuderia di Maranello.

Leggi anche Quando ci sarà il sorteggio degli Europei 2024: la data

Dove si farà la presentazione della nuova Ferrari F1 2024

Non vi è ancora alcuna certezza a riguardo ma la presentazione della nuova Ferrari F1 2024 in termini organizzativi dovrebbe ricalcare quella della passata stagione e dovrebbe quindi andare in scena per una parte nel quartier generale di Maranello e per un'altra nel circuito di Fiorano dove potrebbe già esserci il debutto in pista della nuova macchina.

Cosa sappiamo sulla nuova Ferrari F1 per il Mondiale 2024

In attesa di conoscere il nome della nuova monoposto Ferrari per il Mondiale di Formula 1 2024 che sarà presentata il prossimo 13 febbraio (al momento è identificata con la sigla di progetto 676), cominciano a filtrare delle prime indiscrezioni sommarie riguardo alle caratteristiche della nuova vettura F1 del Cavallino le cui specifiche dettagliate sono ovviamente top secret.

Secondo quanto filtra da Maranello infatti sappiamo che la nuova macchina di Leclerc e Sainz sarà completamente diversa rispetto alla SF-23 del 2023 (Vasseur ha annunciato che sarà diversa per il 95%). Cambiato il concept filosofico con il completamento della transizione dal vecchio "ciambellone" alle pance più sfinate (ma non sarà una copia della Red Bull assicurano da Maranello), vi saranno dunque importanti novità sia a livello aerodinamico che meccanico che dovrebbero risolvere i problemi di passo gara, degrado gomme ed eccessivo sottosterzo che hanno condizionato il rendimento della SF-23 e, al contempo, migliorare anche le prestazioni (per quanto possibile in regime di congelamento dei motori in cui si trova attualmente la Formula 1).

La Ferrari F1 2024 avrà infatti un nuovo telaio, dei nuovi schemi per le sospensioni e per la trasmissione, una nuova disposizione dei convogliatori di flusso, una nuova struttura del retrotreno e un nuovo fondo. Sarà dunque una monoposto completamente diversa sia nell'aspetto esteriore che, soprattutto, internamente.

Per vedere i risultati di questa rivoluzione bisognerà però aspettare almeno i test prestagionali (di scena in Bahrain dal 21 al 23 febbraio) mentre per vedere le linee e la livrea della nuova Ferrari F1 2024 basta attendere fino al 13 febbraio, giorno in cui sarà svelata ufficialmente al mondo.

Formula 1 News Calendario Classifica segui