Sainz rivela la trattativa per il rinnovo del contratto con la Ferrari: “Abbiamo 3 mesi di tempo” Carlos Sainz ha rivelato lo stato dell’arte della trattativa per il rinnovo del suo contratto con la Ferrari: ecco le sue richieste e cosa offre la scuderia F1 di Maranello. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Con il campionato 2023 archiviato in Formula 1 sono due i temi principali che tengono banco: i lavori sulle nuove monoposto per il 2024 e i rinnovi di contratto dei piloti che vedono avvicinarsi la scadenza. E non fa eccezione la Ferrari che, al momento, ha entrambi i driver con un contratto in scadenza tra 12 mesi. Il team principal Frederic Vasseur ha assicurato che le discussioni individuali per un possibile prolungamento dell'accordo sono appena cominciate sia con Charles Leclerc che con Carlos Sainz ma che non vi sono preoccupazioni a riguardo.

Secondo le indiscrezioni circolanti tra addetti ai lavori però le trattative per il rinnovo del contratto dei due piloti della scuderia di Maranello non avrebbero lo stesso stato di avanzamento. Per il monegasco infatti l'accordo per il prolungamento con aumento dell'ingaggio si sarebbe già trovato e, dunque, mancherebbe soltanto l'ufficializzazione. Discorso diverso invece per il suo compagno di squadra Sainz a cui sarebbe stato offerto un rinnovo di un solo anno a condizioni economiche inferiori a quelle offerte a Leclerc.

Indiscrezione quest'ultima che sembra trovare conferma nelle ultime dichiarazioni rilasciate a riguardo dallo stesso Carlos Sainz che, in una recente intervista rilasciata durante un evento commerciale organizzato in Spagna, ha apertamente parlato della trattativa per il rinnovo del contratto in corso con la Ferrari. "Come ha detto Fred (Vasseur, ndr), ci sono già state delle conversazioni – ha difatti detto il madrileno –. Sapete tutti che vorrei iniziare la stagione 2024 sapendo dove correrò nel 2025. Non vorrei cominciare la nuova stagione senza sapere quale sarà la mia prossima destinazione.

Leggi anche Carlos Sainz ha provato la nuova Ferrari F1 2024 al simulatore: spunta fuori una sola certezza

La mia priorità numero uno è rinnovare con la Ferrari e continuare per tanti anni – ha quindi aggiunto –. Sono molto felice, entrambe le parti sono contente e l'obiettivo è continuare. Ma dobbiamo ancora trovare un accordo e abbiamo tre mesi per farlo. Voglio rinnovare, e quando rinnovo mi piace farlo per più di un anno – ha dunque proseguito lo spagnolo rivelando di fatto che il nodo della trattativa è quello legato alla durata nel nuovo contratto offerto –. Mi sento molto stimato da Fred e da tutta la famiglia Ferrari. Rinnoverò se mi sento così, apprezzato e amato, e al momento sento di essere apprezzato. Se lo vogliamo entrambi, sono sicuro che troveremo un accordo" ha infine chiosato Carlos Sainz apparso comunque fiducioso sul fatto che da qui all'inizio del prossimo Mondiale di Formula 1 si possa trovare l'intesa per il rinnovo del suo contratto con la Ferrari.

Formula 1 News Calendario Classifica segui