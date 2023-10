Spunta una cena segreta tra Hamilton ed Elkann per il passaggio in Ferrari: Toto Wolff sapeva tutto Il team principal della Mercedes Toto Wolff ha svelato un retroscena riguardo alla trattativa per il passaggio di Lewis Hamilton in Ferrari: nel corso del Mondiale di Formula 1 2023 c’è stata una cena segreta tra il pilota e John Elkann della quale inizialmente era stato tenuto all’oscuro.

A cura di Michele Mazzeo

Gli ammiccamenti tra Lewis Hamilton e la Ferrari negli ultimi dieci anni sono stati costanti: come quasi tutti i piloti, anche quello che insieme a Michael Schumacher è il più titolato di sempre in Formula 1 è affascinato dalla scuderia più blasonata del Circus che, a sua volta, come da tradizione, è lieta di accogliere tra le sue fila i driver più iconici di questo sport. Il matrimonio tra leggende della F1 sembra dunque essere quasi inevitabile, soprattutto nel momento in cui il contratto del sette volte iridato con la Mercedes stava per scadere e l'accordo per il rinnovo sembrava essere in alto mare.

Se n'è parlato parecchio ma alla fine l'annuncio del nuovo accordo con il team tedesco fino al 2025, arrivato poco prima della sosta estiva, ha messo definitivamente a tacere i rumors di un suo possibile approdo in Ferrari. A distanza di mesi dall'ufficialità arriva però una conferma del fatto che vi sono stati dei contatti tra il 38enne di Stevenage e la squadra di Maranello anche nel corso del Mondiale di Formula 1 2023. E la conferma arriva dal team principal e azionista della Mercedes Toto Wolff che in un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport ha raccontato di una cena segreta andata in scena tra Lewis Hamilton e il proprietario e presidente della Ferrari John Elkann di cui all'inizio anche lui era stato tenuto all'oscuro.

"Tempo fa mi disse: ‘Ho visto John Elkann a cena, ma sappi che non vado da nessuna parte" ha difatti svelato il manager austriaco parlando della complicata trattativa per il rinnovo di contratto con il pilota con cui ha vinto 6 mondiali piloti e 8 titoli costruttori. Una cena che dunque non ha portato a nulla di concreto tanto che qualche giorno più tardi Elkann è andato a Maranello per rassicurare i suoi attuali piloti Charles Leclerc e Carlos Sainz.

Inevitabile dunque che, nel momento in cui le voci di un possibile passaggio di Hamilton in Ferrari sono cominciate a circolare tra gli addetti ai lavori e sulla stampa, il pilota si sia sentito in dovere di rassicurare Toto Wolff con il quale stava portando avanti una trattativa per un rinnovo biennale a cifre astronomiche (alla fine guadagnerà circa 58 milioni di euro a stagione): "Quando avete scritto di un discorso in atto tra lui e la Ferrari mi ha avvisato: ‘Toto, non sto portando avanti nessuna trattativa con loro‘" ha difatti aggiunto il boss Mercedes parlando alla Rosea.

La Ferrari e Lewis Hamilton dunque hanno provato, per l'ennesima volta (probabilmente l'ultima dato che alla scadenza del suo nuovo contratto il britannico avrà quasi 41 anni), a convolare a nozze ma senza successo. Stando a quanto rivelato da Toto Wolff dunque l'ultimo atto di quello che uno dei più lunghi ammiccamenti mai concretizzati della storia della Formula 1 è stata una cena segreta tra il sette volte campione del mondo e il patron della casa del Cavallino Rampante John Elkann nella quale evidentemente si è concluso che questo matrimonio non si farà mai.