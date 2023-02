Letizia di Spagna regina della moda sostenibile: ricicla l’abito a pois per il viaggio ufficiale La regina Letizia Ortiz è in tour: per la tappa in Angola ha scelto l’eleganza senza tempo di un tubino bianco e nero. Una scelta glamour, ma soprattutto green.

A cura di Beatrice Manca

Letizia di Spagna è partita in tour: accompagna il marito Felipe in un viaggio storico, il primo della corona spagnola nei paesi dell'africa subsahariana. Re e regina sono arrivati in Angola: dopo un primo look rosa pastello Letizia Ortiz ha dato prova di essere una vera regina di stile, sempre elegante ma al tempo stesso attenta all'ambiente, con un tubino nero a pois.

L'abito a pois ‘riciclato' di Letizia di Spagna

Letizia di Spagna è famosa per i look glamour e audaci: rispetto alle ‘colleghe' britanniche non ha paura di osare con outfit in pelle, colori audaci, shorts o tagli cut out nei suoi abiti. Per il viaggio ufficiale in Angola però ha sfoggiato un grande classico dell'eleganza: un tubino nero con maniche corte, lungo fino al ginocchio, con stampa a pois neri.

Letizia di Spagna indossa José Hidalgo

L'abito vi è familiare? Avete buon occhio: la reina aveva già sfoggiato questo modello dello stilista José Hidalgo per incontrare Jill Biden lo scorso anno. Stavolta lo ha abbinato con scarpe con il tacco in vernice nera e uno scialle, drappeggiato ad arte intorno alle spalle.

Letizia di Spagna in José Hidalgo

Lo smokey eyes di Letizia di Spagna

Per l'occasione la regina ha sfoggiato un make up molto diverso dal solito: uno smokey eyes intenso e sfumato, nei toni del viola, abbinato a labbra naturali. Ha poi lasciato i capelli sciolti – sfoggiando orgogliosa le prime striature bianche – e ha completato l'outfit con un paio di orecchini di perle e un anello d'oro con un verso d'amore, il suo portafortuna, che la accompagna sempre nelle uscite ufficiali. La domanda ora è: vedremo la regina di stile all'incoronazione di Carlo III?