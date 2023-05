Letizia di Spagna incanta in rosso: la regina brilla con la tiara floreale di diamanti Re e regina hanno ospitato il presidente colombiano e sua moglie. Letizia di Spagna era elegantissima in abito da sera rosso fuoco con gioielli di diamanti.

Letizia di Spagna in Carolina Herrera

Letizia di Spagna e il re Felipe hanno ospitato al Palazzo Reale di Madrid una cena di gala, in presenza del presidente colombiano Gustavo Petro e di sua moglie Veronica Alcocer. Per l'occasione la regina, indiscussa icona di stile ed eleganza, ha scelto uno dei suoi colori preferiti: il rosso (che è anche il colore che richiama la bandiera spagnola). La serata precede di pochi giorni un altro importante evento, che vedrà impegnata la coppia reale: re e regina saranno infatti presenti sabato 6 maggio, insieme ad altri royals e capi di Stato, all'incoronazione di re Carlo III a Londra.

Letizia di Spagna, Filippo, Gustavo Petro, Veronica Alcocer.

Letizia di Spagna in abito da sera

Per l'occasione la regina ha scelto un abito rosso con peplo in vita, maniche corte leggermente svasate e strascico posteriore. Si è affidata come sempre alla sua stilista di riferimento, che firma quasi tutti i suoi look speciali delle grandi occasioni: Carolina Herrera. È una creazione personalizzata, realizzata appositamente per lei. Lo ha abbinato a un paio di sandali open toe dello stesso colore, con tacco alto.

in foto: re e regina di Spagna

Sono un modello Magrit, già indossato in passato. La regina infatti, proprio come Kate Middleton, è nota per riciclare spesso abiti e accessori a distanza di tempo. Ha completato il look regale con immancabili gioielli preziosi: una sfarzosa tiara floreale, un paio di semplici orecchini a bottone e la spilla a forma di fiocco, appartenuta a Donna Sofia.

in foto: la regina Letizia in abito da sera

La storia della tiara di diamanti

Il gioiello era un regalo del re Alfonso XII per la sua nuova sposa, l'arciduchessa Maria Cristina d'Austria. La tiara rimase proprietà della royal family per più di mezzo secolo, ma quando la coppia andò in esilio negli anni '30 fu venduta e acquistata da Francisco Franco. Lui la regalò all'allora principessa Sofia di Grecia e Danimarca, in vista del matrimonio con il principe Juan Carlos di Spagna, che in seguito sarebbe diventato il re. L'elegante tiara può essere indossata anche come una collana o suddivisa in più spille. Il design senza tempo della tiara presenta una ghirlanda di foglie che circonda tre fiori a cinque petali, tutto in diamanti e platino.