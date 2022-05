Leone e Vittoria come due gemelli: per viaggiare indossano le tute coordinate con le nuvolette Chiara Ferragni è partita con la famiglia per il weekend del suo 35esimo compleanno, passerà i prossimi giorni in una splendida location a Palermo. Ad accompagnarla in questo viaggio ci sono i piccoli Leone e Vittoria, che per l’occasione hanno sfoggiato degli adorabili look coordinati con le nuvolette.

A cura di Valeria Paglionico

I Ferragnez sono partiti per Palermo: è proprio in una location da sogno del capoluogo siciliano che passeranno il weekend con amici e parenti, così da festeggiare al meglio il 35esimo compleanno di Chiara Ferragni. Come da tradizione, la dolce famiglia sta documentando ogni dettaglio della vacanza sui social, dove fin da ieri sono comparse foto e Storie "in viaggio". Ad attirare le attenzioni dei fan più dolci sono stati i piccoli Leone e Vittoria, che per l'occasione hanno sfoggiato degli adorabili look coordinati ma "a contrasto" decorati con delle nuvolette a forma di cuore: ecco chi ha firmato le tenerissime tutine dei due bimbi di casa Lucia-Ferragni.

Chiara Ferragni in viaggio con Leone e Vittoria

Chiara Ferragni ha appena compiuto 35 anni (con tanto di look all'insegna della sensualità) e non potrebbe essere più soddisfatta della sua vita: oltre a essere un'imprenditrice di successo, è anche una mamma amorevole e passa tutto il suo tempo libero in compagnia dei figli Leone e Vittoria. Nei giorni scorsi aveva spiegato che i viaggi di lavoro che la costringono lontana da casa le provocano dei sentimenti contrastanti ed è proprio per godersi al massimo la sua giornata che in questo weekend di festeggiamenti non li ha lasciati a casa a casa e li ha portati con lei e col marito Fedez a Palermo, abituandoli ad andare in aereo fin da piccolissimi. Leo è ormai "un veterano", mentre per la Vitto si tratta di una delle prime volte in volo, anche se sembra non avere affatto paura, tanto da aver dormito per tutta la durata del viaggio.

Leone e Vittoria viaggiano in coordinato

Le tute con le nuvole-cuori di Leone e Vittoria Ferragni

Cosa hanno sfoggiato Leone e Vittoria in viaggio? Mamma Chiara Ferragni ha curato i loro look nei minimi dettagli, anche se non gli ha fatto rinunciare alla comodità. I due bimbi hanno indossato delle adorabili tutine colorate firmate CoccoleBimbi, dei modelli con pantaloni larghi e felpa coordinata della collezione Rainbow Clouds. Si tratta di due completini di colori a contrasto, azzurro per Leo, rosa per Vitto, ma entrambi decorati con delle nuvolette bianche a forma di cuore. Quanto costano? Sul sito ufficiale i pantaloni vengono venduti a 55 euro, mentre le felpe hanno prezzi diversi a seconda della presenza o meno del cappuccio (vengono rispettivamente 70 e 55 euro). Il risultato? I piccoli di casa Lucia-Ferragni non solo sono adorabili ma sembrano anche due gemellini.