Le spille della regina Elisabetta hanno un linguaggio segreto: cosa rappresentano rose e narcisi La regina Elisabetta non ama i fronzoli, ma nei suoi look non manca spilla appuntata sul petto. Per la prima volta le spille più preziose sono in mostra.

A cura di Beatrice Manca

Nel suo lunghissimo regno la regina Elisabetta ha imparato a parlare attraverso gli abiti. I suoi famosi cappottini colorati sono molto di più che semplici ornamenti: sono la sua divisa, la sua uniforme da battaglia e nulla è mai lasciato al caso, nemmeno una semplice spilla. Gli osservatori più attenti dei look della sovrana britannica sanno che i gioielli sono scelti con un significato ben studiato: sapete cosa simboleggiano le spille preferite di Elisabetta II?

I gioielli della regina Elisabetta in mostra

La regina Elisabetta è una donna pragmatica e non ama i fronzoli, ma nei suoi look non mancano mai le perle al collo e una spilla appuntata sul petto. I gioielli più belli della regina oggi si possono ammirare da vicino: in occasione dei festeggiamenti del Giubileo infatti è stata inaugurata una speciale mostra al castello di Windsor. Tra i pezzi più significativi c'è lo storico abito dell'incoronazione, fitto di simboli, e le spille floreali che rappresentano i Paesi del Regno Unito.

La regina Elisabetta con la spilla Rose of England

Il significato delle spille floreali di Elisabetta II

Per la prima volta sono esposte al pubblico quattro spille molto speciali, che la regina indossa con un significato preciso.

La spilla con i narcisi della regina Elisabetta

Ognuna di esse infatti rappresenta uno dei territori del Regno Unito tramite il suo fiore simbolo: la rosa per l'Inghilterra, i narcisi gialli per il Galles, il cardo per la Scozia e il trifoglio per l'Irlanda del Nord.

La spilla trifoglio della regina Elisabetta

Si tratta di piccoli capolavori in miniatura, con diamanti e pietre preziose, che la regina usa tutt'ora durante le visite ufficiali. Un omaggio discreto ai territori che visita, che sono (anche simbolicamente) sempre vicini al cuore della sovrana.