Le principesse di Borbone sfilano a Cannes: chi sono Maria Carolina e Maria Chiara delle Due Sicilie A Cannes arrivano anche le ultime discendenti del Regno delle Due Sicilie: Maria Carolina e Maria Chiara di Borbone brillano con abiti ‘speculari’ sul red carpet.

A cura di Beatrice Manca

Il tappeto rosso del Festival di Cannes 2023 è stato più ‘royal' che mai: dopo le reali monegasche è il turno di quelle italiane, discendenti della casata di Borbone. Negli scorsi giorni abbiamo visto Charlotte Casiraghi e Beatrice Borromeo sfidarsi a colpi di stile sul red carpet, ma non erano le uniche: anche le sorelle Maria Carolina e Maria Chiara di Borbone, ultime discendenti del defunto regno delle Due Sicilie, hanno sfilato con abiti scintillanti da vere principesse (seppur senza titolo).

Chi sono Maria Carolina e Maria Chiara di Borbone

Maria Carolina e Maria Chiara di Borbone (o più semplicemente Carolina e Chiara) sono nate rispettivamente nel 2003 e nel 2005 dal matrimonio tra Camilla Crociani e Carlo di Borbone delle Due Sicilie. In Italia i titoli nobiliari sono stati aboliti nel 1946, quindi la definizione di ‘principessa' non vale più nulla, se non entro i confini delle altre monarchie europee. A proposito di principesse: hanno debuttato al cinema nel film con Nicole Kidman Grace di Monaco. Oggi studiano moda a Montecarlo e dimostrano già una vera passione per la couture.

Carolina e Chiara di Borbone, rispettivamente in Valentino e Giorgio Armani Privé

I look ‘speculari' di Carolina e Maria di Borbone a Cannes

Le due sorelle di sangue blu hanno partecipato sia alla prima del film inaugurale di Cannes, Jeanne du Barry, sia alla prima del nuovo film di Indiana Jones. In entrambi i casi hanno indossato abiti rossi e bianchi (due dei colori dello stemma reale borbonico, tra le altre cose). Per il primo red carpet Carolina ha scelto un abito scintillante di Valentino, mentre la sorella ha preferito una creazione di paillettes rosse firmata Giorgio Armani, con ogni probabilità della linea Privé.

Carolina di Borbone in Alberta Ferretti e Chiara in Giorgio Armani Privé

Per il secondo red carpet invece si sono ‘scambiate': Carolina in rosso, con un lungo abito di Alberta Ferretti stretto in vita da piccole cinghie, mentre la sorella ha puntato ancora una volta sull'eleganza di Giorgio Armani con un abito nude a balze, come tanti petali di fiori scintillanti. I titoli saranno ormai estinti, ma con il loro glamour si candidano a essere le rivali italiane delle principesse di tutto il mondo!