Jeanne du Barry apre il Festival di Cannes: la storia e i segreti dei costumi firmati Chanel Gioielli da fiaba, abiti in seta e organza, cappelli di paglia con fiocchi: Chanel apre i suoi scrigni per il film ‘Jenne du Barry’ e crea alcuni abiti speciali.

A cura di Beatrice Manca

Il Festival del cinema di Cannes si è aperto con il film Jeanne Du Barry, sulla vita della favorita del Luigi XV. Il film rilegge la storia in chiave femminista, sottolineando l'intelligenza e l'intelligenza dell'amante del re interpretata da Maïwenn, che è anche la regista del film. Non solo: il film segna il ritorno sulle scene di Johnny Depp dopo il turbolento processo contro l'ex moglie Amber Heard. Le premesse per un successo al botteghino ci sono tutte: una storia affascinante, la grandeur di Versailles e costumi da fiaba, creati appositamente dalla Maison Chanel.

Una scena del film Jeanne Du Barry

Chi ha creato i costumi del film Jeanne du Barry

Ridotta dai suoi contemporanei a una licenziosa cortigiana, Madame Du Barry era in realtà una donna colta e patrona delle arti: "Mentre mi preparava per il film ho consultato moltissimo materiale – ha spiegato la regista in una nota stampa di Chanel – Tra i miei riferimenti c'erano anche alcuni pezzi delle collezioni Chanel disegnati tra gli anni Ottanta e Novanta. Per questo volevo collaborare con Virginie Viard".

Non è un segreto, infatti, che Karl Lagerfeld guardasse alla moda del Settecento come fonte di spunti e suggestioni. Jürgen Doering, che ha disegnato i costumi del film, ha collaborato con la casa di moda per la creazione di sei abiti speciali. "Volevo provare a descrivere l'epoca senza citare i quadri, ma con una boccata d'aria fresca – ha spiegato la regista – uno sguardo contemporaneo".

Una scena del film Jeanne du Barry

Gli ‘scandalosi' gioielli del film Jeanne du Barry

La Maison Chanel ha creato sei costumi per il film, oltre ai cappelli della Maison Michel. Tutte le creazioni citano collezioni passate: dall'abito in velluto lampone ispirato alla collezione Haute Couture del 2000 fino al vestito in organza celeste che cita una collezione del 1995. Chanel ha anche aperto gli scrigni di Alta Gioielleria prestando alcuni pezzi speciali durante le riprese. La regista e protagonista del film ha deciso di indossare una riedizione della famosa collezione "Bijoux de Diamants", creata nel 1932 da Mademoiselle Chanel tra lo scandalo generale. Il personaggio di Du Barry indossa la collana Franges quando viene presentata al re: una scena emblematica, che ha ispirato la locandina del film.