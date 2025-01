video suggerito

Laura Pausini sul palco col marito e la figlia Paola (e quel vestito che nasconde un omaggio) Laura Pausini ha chiuso il suo World Tour in Sicilia, con tre date e Messina. Sul palco c’erano il marito e la figlia. Per lei, le creazioni di grandi Maison. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

60 CONDIVISIONI condividi chiudi

Laura Pausini col marito Paolo Carta e la figlia

Dopo aver trascorso il Natale in famiglia, Laura Pausini ha chiuso l'anno esibendosi per il suo pubblico. Il 28, 29 e 31 dicembre li ha passati in scena: tre concerti che hanno chiuso il tour con cui ha girato il mondo negli ultimi mesi. È volata in Sicilia insieme al marito e alla figlia.

Laura Pausini chiude il tour

Da febbraio 2023 a dicembre 2024 Laura Pausini non si è fermata un attimo. Ha girato il mondo col suo World Tour (organizzato e prodotto da Friends&Partners), uno show colossale: 94422 chilometri percorsi, 1058 bauli di produzione. Assieme a lei una band di 7 musicisti e 4 coristi più un corpo di ballo di 8 ballerini.

L'artista, l'italiana più premiata al mondo, si è esibita tra New York, Madrid, Houston, Los Angeles, Orlando, Miami, Chicago, Lisbona, Zurigo, Parigi: oltre 500.000 presenze in un'ottantina di date in tutto il mondo. Il gran finale si è svolto in Sicilia, con tre concerti a Messina nei giorni 28, 29 e 31 dicembre, la serata dello speciale concerto di Capodanno Happy 2025 al Palarescifina.

Laura Pausini sul palco con marito e figlia

Sul palco, assieme a Laura Pausini, c'era ovviamente il marito: il chitarrista Paolo Carta oltre a far parte della band gestisce anche la direzione musicale. Il loro sodalizio musicale, cominciato nel 2005, è diventato una storia d'amore: si sono sposati nel 2003 e nel 2013 è nata Paola. Quest'ultima sembra che abbia ereditato l'amore per la musica dei genitori, visto che era con loro sul palco, con un look scintillante da piccola diva.

I look della cantante sul palco

Laura Pausini nella lunga avventura musicale in giro per il mondo si è affidata a brand che hanno disegnato per lei capi esclusivi per i vari momenti dello spettacolo: da Armani a Pucci, da Alberta Ferretti ad Alessandro Vigilante, da Marco Rambaldi ad Amen, da Genny a Des Phemmes, da Valentino a Versace. Insomma, un mix di grandi nomi del panorama musicale e giovani promesse, stilisti emergenti.

Laura Pausini in Roberto Cavalli by Fausto Puglisi

Per chiudere in bellezza, per il concerto di capodanno a Messina, Sabato Sarno, Direttore creativo di Gucci, ha contribuito realizzando l'abito indossato durante il momento dedicato alla violenza sulle donne. Invece lo stilista siciliano Fausto Puglisi, Direttore creativo di Cavalli, ha disegnato e realizzato un look custom per la cantante e per tutti i ballerini. L'abito si ispira alla sua ultima sfilata: è un omaggio a Messina, la sua città (e città dei tre concerti finali), celebrata con colori e stoffe ispirati al mare.