video suggerito

Laura Pausini ricicla i look: al Premio Lo Nuestro indossa gli abiti più iconici della sua carriera Per presentare il Premio Lo Nuestro 2025, Laura Pausini ha riportato sul palco look iconici indossati nelle precedenti edizioni della kermesse. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Giusy Dente

22 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Premio Lo Nuestro è una cerimonia che celebra i più importanti esponenti della musica latina in tutto il mondo. Dal 1989 a oggi sono stati premiati tanti artisti di fama mondiale tra cui Ricky Martin, Shakira, Jennifer Lopez. È stata spesso protagonista Laura Pausini, non solo per la sua musica. Ha anche vestito i panni di conduttrice dell'edizione del 2018 e di quella, appena conclusa, del 2025.

I look "sostenibili" di Laura Pausini

La 37esima edizione della kermesse si è svolta al Kaseya Center di Miami. Laura Pausini non ha fatto solo da conduttrice (insieme a Thalia e Alejandra Espinoza): era anche tra i nominati nelle categorie Artista Pop Femenina del Año e Canción del Año – Pop/Balada (per la sua collaborazione con Luis Fonsi nel brano Roma).

Laura Pausini in Roberto Cavalli nel 2012 e 2025

Nel corso della serata la cantante ha reso omaggio con un'esibizione al leggendario compositore spagnolo Manuel Alejandro, morto di recente. Per l'evento ha fatto una scelta sostenibile: ha riutilizzato abiti cult già sfoggiati nelle precedenti cerimonie del Premio Lo Nuestro. Nelle occasioni speciali spesso le celebrity fanno una scelta significativa in termini di sostenibilità.

Leggi anche La prima foto dei cantanti di Sanremo: cosa ci rivela lo scatto di gruppo

Laura Pausini in Roberto Cavalli nel 2012 e 2025

Riciclano i loro look a distanza di tempo, magari rinnovandoli leggermente così da dare un tocco nuovo e diverso. Lo fa spesso anche Kate Middleton, fan dei look riciclati. E come lei è attenta agli sprechi anche la regina Letizia Ortiz. Laura Pausini si è mossa sulla stessa linea per presenziare in veste di conduttrice al Premio Lo Nuestro.

Laura Pausini nel 2018 e 2025

L'artista, infatti, orgoglio italiano nel mondo, ha puntato per presentare i diversi momenti dello show delle preziose creazioni già sfoggiate in passato. I tre abiti, tutti disegnati per lei, sono firmati da DSquared2, Roberto Cavalli e Federica Tosi. Ciascuno è stato riproposto per segnalare un momento iconico della sua carriera al Premio lo Nuestro.

Laura Pausini nel 2018 e 2025

Uno è l'abito da red carpet con cui ha partecipato alla cerimonia via satellite da Roma nel 2022, quando l'Italia era in quarantena a causa del COVID e si era impossibilitati a spostarsi e a partecipare ad eventi dal vivo. Presenta maxi scollo a V e doppio spacco frontale. Lo ha indossato prima con una tuta sparkling e poi con una tuta in pizzo, nero su nero.

Laura Pausini in Roberto Cavalli nel 2022 e 2025

Poi ci sono i vestiti del 2012 e del 2018. Nel 2012 aveva indossato un abito a sirena color argento e uno blu scuro tempestato di paillettes. Nel 2018, invece, era stata la volta di un abitino svolazzante fucsia con gonna asimmetrica, portato con cintura in vita e un altro aderente con spacco, maniche lunghe e scollo a V.