Laura Pausini prima e dopo: come è cambiata la cantante dal primo Sanremo a oggi

Laura Pausini è la co conduttrice del Festival di Sanremo 2026. La kermesse ha segnato il suo esordio: ecco come è cambiata e come si è evoluto il suo stile.

Laura Pausini nel 1993 e nel 2025

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Laura Pausini è partita alla volta di Sanremo, la città che la ospiterà in questa lunga settimana del Festival e che lei è un po' come casa. Il Teatro Ariston è un posto del cuore, le sarà per sempre particolarmente caro e lo ha calcato in tutte le vesti possibili. È stata in gara, è stata ospite, quest'anno è co conduttrice accanto a Carlo Conti, per tutte le serate, dal debutto di martedì alla fatidica finale di sabato. Di fatto, il palco di Sanremo l'ha vista crescere come artista e come donna, ne ha visto le evoluzioni: ciò che non è mai cambiato è l'affetto di cui è sempre stata circondata, che l'hanno resa la star internazionale che è oggi, orgoglio italiano nel mondo. Le foto di allora e quelle di oggi testimoniano la trasformazione da adolescente acqua e sapone a donna glamour e diva internazionale.

Laura Pausini dal primo Sanremo a oggi

Il 1993 è l'anno della svolta per Laura Pausini, che arriva a Sanremo giovane e timida, ma già con una gran voce, tanta grinta, tanta determinazione. Quel palco dà avvio alla sua carriera, esplosa poi negli anni a livello internazionale. Si è dimostrata inarrestabile nel costruire il suo impero, è diventata una voce di riferimento nel panorama mondiale.

Laura Pausini nel 1993

La canzone con cui tutto è iniziato, cantata all'Ariston e che le è valsa la vittoria, la ricordiamo tutti: La solitudine. Era arrivata in gara con una giacca blu navy ormai iconica, vista e rivista nelle foto dell'epoca, con bottoni e rifiniture dorate firmata Byblos. Lo stesso capo lo ha anche riproposto quando è tornata a Sanremo nel 2016, abbinata a un abito rosa di Stefano De Lellis con pannelli neri laterali effetto "taglio" sui fianchi.

Laura Pausini nel 1994

Nel tempo lo stile della cantante si è fatto più ricercato e sofisticato: ha imparato a valorizzarsi, si è affidata a stylist ed esperti d'immagine i cui consigli le hanno permesso di splendere ancora di più sul palco, con abiti che esaltano al meglio la sua fisicità, che ne trasmettono la forza e la grinta, con femminilità ed eleganza.

Laura Pausini nel 1997

Il suo guardaroba comprende blazer, silhouette morbide, abiti a sirena, accessori usati sapientemente per imprimere carattere: è lo stile di una diva sicura di sé. Il suo corpo è stato spesso oggetto di pesanti critiche e di recente è apparsa trasformata.

Laura Pausini nel 2000

Ha spiegato di essersi rivolta a un team di professionisti, che l'hanno accompagnata in un percorso di dimagrimento, in cui ha inserito anche tanta attività fisica oltre alla dieta. Ha perso 21 chili. Niente farmaci, niente miracoli: solo costanza, impegno, le dritte degli esperti.

Laura Pausini nel 2002

Era già dimagrita molto nel 2018 e a distanza di tempo ha rivelato che ara accaduto a causa di una grossa delusione professionale. In realtà, quello va ricordato anche come l'anno del Latin Grammy Awards, ritirato con un abito firmato da Giorgio Armani.

Laura Pausini nel 2007

Sicuramente, quella di Giorgio Armani è una delle Maison che maggiormente l'hanno accompagnata nei momenti più importanti della carriera. Ma ha vestito anche le creazioni di altri importanti brand, da Valentino ad Alberta Ferretti a Versace.

Laura Pausini nel 2018

Come dimenticare proprio gli scintillanti vestiti personalizzati realizzati appositamente per lei da Donatella Versace quando è stata conduttrice dell'Eurovision, dove si è imposta come diva dell'evento nel 2022. In questi anni, agli eventi e sul palco, ha dimostrato una crescente maturazione stilistica.

Laura Pausini nel 2022

Oggi accanto a lei come stylist c'è Monica Serani e grande curiosità ruota attorno a ciò che porterà sul palco dell'Ariston per Sanremo 2026. Nelle foto dell'annuncio aveva sfoggiato creazioni di Balenciaga by Pierpaolo Piccioli ed Emporio Armani, confermando la predilezione per i look mannish e sfoggiando uno stile contemporaneo e trendy.

Laura Pausini e Carlo Conti verso Sanremo 2026

I suoi beauty look sono rimasti sempre molto naturali e non ha mai abbandonato il castano della chioma, con cui ha sperimentato diversi tagli: capelli lunghi, con frangia o riga laterale, bob asimmetrico. Recentemente ha stupito anche in un'inedita versione bionda, ma di certo ha messo da parte la chioma vaporosa e riccia degli inizi a vantaggio di un hair look più disciplinato con capelli effetto silk.