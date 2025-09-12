Laura Pausini ha perso 20 chili a 51 anni: “Dimagrita affidandomi ai medici, mi alleno tre volte a settimana”

A 51 anni Laura Pausini sfoggia una nuova forma fisica, frutto di scelte consapevoli, allenamenti regolari e di un approccio equilibrato alla salute che le ha permesso di perdere 20 chili in un arco di tempo accettabile. In un’intervista rilasciata a Sette, la cantante ha parlato del suo percorso verso il benessere, sottolineando come la trasformazione sia stata sia fisica sia mentale. Ha rivelato: “Sono dimagrita. Ho cominciato a perdere peso durante l’ultimo tour e ho iniziato a sentirmi fisicamente più forte. Da adolescente, come tutte, ho seguito le diete fai-da-te, poi ho capito che bisogna affidarsi ai medici. Ora mi alleno tre volte a settimana”.

Un cambiamento, quello di Laura, già evidente dalle foto pubblicate sui social questa estate, con le quali si è divertita a mostrare gli effetti di una forma fisica riguadagnata con disciplina e sacrificio.

Le difficoltà di Laura Pausini con il peso

Il percorso di Laura Pausini verso il benessere è stato lungo e non privo di ostacoli, come accade a milioni di altre donne. La perdita di peso più recente è stata possibile grazie al supporto di un professionista della nutrizione, che le ha insegnato come alimentarsi correttamente. Le tre ore trascorse sul palco ogni sera durante il tour, unite all’allenamento costante, hanno contribuito a ottenere risultati straordinari.

Cibo sano e niente Ozempic: la cantante non ha assunto farmaci

Il percorso di rimessa in forma di Laura ha riguardato sia il corpo sia la mente. La cantante ha raggiunto i suoi obiettivi senza ricorrere a scorciatoie, evitando farmaci come l’Ozempic, utilizzato per trattare il diabete e sempre più spesso impiegato per la perdita di peso. Pausini ha preferito affidarsi solo alla sua forza di volontà e alla disciplina, conquistando i risultati attraverso impegno e costanza.