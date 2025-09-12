Gossip
video suggerito
video suggerito

Laura Pausini ha perso 20 chili a 51 anni: “Dimagrita affidandomi ai medici, mi alleno tre volte a settimana”

Laura Pausini racconta come ha perso 20 kg a 51 anni seguendo medici, allenamenti regolari e un’alimentazione sana, senza farmaci.
Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live
A cura di Stefania Rocco
1 CONDIVISIONI
Immagine

A 51 anni Laura Pausini sfoggia una nuova forma fisica, frutto di scelte consapevoli, allenamenti regolari e di un approccio equilibrato alla salute che le ha permesso di perdere 20 chili in un arco di tempo accettabile. In un’intervista rilasciata a Sette, la cantante ha parlato del suo percorso verso il benessere, sottolineando come la trasformazione sia stata sia fisica sia mentale. Ha rivelato: “Sono dimagrita. Ho cominciato a perdere peso durante l’ultimo tour e ho iniziato a sentirmi fisicamente più forte. Da adolescente, come tutte, ho seguito le diete fai-da-te, poi ho capito che bisogna affidarsi ai medici. Ora mi alleno tre volte a settimana”.

Un cambiamento, quello di Laura, già evidente dalle foto pubblicate sui social questa estate, con le quali si è divertita a mostrare gli effetti di una forma fisica riguadagnata con disciplina e sacrificio.

Le difficoltà di Laura Pausini con il peso

Il percorso di Laura Pausini verso il benessere è stato lungo e non privo di ostacoli, come accade a milioni di altre donne. La perdita di peso più recente è stata possibile grazie al supporto di un professionista della nutrizione, che le ha insegnato come alimentarsi correttamente. Le tre ore trascorse sul palco ogni sera durante il tour, unite all’allenamento costante, hanno contribuito a ottenere risultati straordinari.

Leggi anche
Federica Panicucci a 57 anni: “Mi guardo allo specchio e ringrazio per quello che sono”

Cibo sano e niente Ozempic: la cantante non ha assunto farmaci

Il percorso di rimessa in forma di Laura ha riguardato sia il corpo sia la mente. La cantante ha raggiunto i suoi obiettivi senza ricorrere a scorciatoie, evitando farmaci come l’Ozempic, utilizzato per trattare il diabete e sempre più spesso impiegato per la perdita di peso. Pausini ha preferito affidarsi solo alla sua forza di volontà e alla disciplina, conquistando i risultati attraverso impegno e costanza.

Gossip
1 CONDIVISIONI
Immagine
Intervista
Sigfrido Ranucci a Fanpage: "Se mai lascerò Report, spero di poter scegliere il mio successore"
Le parole del giornalista in occasione di un evento pubblico
Il giornalista verso La7: incontro con Cairo per la prossima stagione
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Gossip
api url views