Manuela Villa e il buio della depressione post-partum: “Il cibo mi consolava dal dolore, arrivai a pesare 106 chili”

Manuela Villa ha raccontato il periodo difficile vissuto dopo essere diventata madre. La depressione post-partum la spingeva a cercare consolazione nel cibo.

Manuela Villa racconta il periodo buio della depressione post–partum

Manuela Villa è tornata con la mente a un periodo molto difficile della sua vita. Era da poco diventata madre, quando ha affrontato la depressione post-partum. Nel cibo trovava conforto e consolazione, così è arrivata a pesare 106 chili. La cantante ne ha parlato nella puntata de La volta buona trasmessa mercoledì 20 maggio.

Manuela Villa ha raccontato a Caterina Balivo: "Ho avuto una depressione post-partum". Questo difficile periodo risale a poco più di vent'anni fa, quando diventò madre. L'artista cercò un modo per lenire il dolore che provava e pian piano scivolò nell'azione di mangiare come forma di conforto: "Mi rifugiavo nel cibo dalla mattina alla sera, era il mio compagno di dolore. Eravamo io, il dolore e il piatto. In quel momento mi consolava". A un certo punto capì che stava facendo del male a se stessa. Determinante fu l'incontro con una brava nutrizionista che le indicò la strada per riappropriarsi di un rapporto sano con il cibo: "Ho scoperto di essere intollerante ai carboidrati bianchi. Quando mangio pane e pasta normali, poi ho voglia di rimangiare. Quando mangio pane integrale o pasta integrale non ho desiderio di ricorrere agli zuccheri".

Ma giungere alla soluzione del suo problema non è stato facile. Prima di riuscire a perdere 45 chili grazie all'aiuto di una professionista, ha attraversato diverse fasi: "Sono passata dalle anfetamine con cui ho avuto un dimagrimento fortissimo ma non dormivo e non mangiavo più. Dimenticavo persino di bere. Poi ho ripreso i chili con gli interessi e mi sono rimessa a dieta. Ho messo il sondino, ho fatto la dieta chetogenica, la dieta di solo frutta, la dieta di solo verdura. Mi sono resa conto che mangiavo solo zuccheri perché mi aiutavano a superare i momenti brutti". Poi un amico le suggerì di incontrare la sua nutrizionista e così, come dicevamo, è cambiato tutto: "Sono andata lì e sono quattro anni che sono rinata. Ho imparato a mangiare carboidrati, legumi, verdure, frutta".

Manuela Villa nel 2007

Ovviamente ci vuole tanta disciplina. Manuela Villa ha dichiarato di "cadere in tentazione" tutti i giorni, ma ha imparato a disattivare i vecchi meccanismi che la facevano capitolare davanti a un modo di mangiare che non le faceva bene. Ad esempio, quando è fuori per lavoro porta con sé il pranzo preparato da casa e risponde con un secco "No, grazie" alle pizze e ai supplì che i colleghi le offrono: "Così, ho perso 45 chili".