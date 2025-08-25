Elettra Lamborghini: “Sono dimagrita e faccio la mia porca figura, vi spiego come ho perso peso”

Elettra Lamborghini non è di certo estranea alle critiche. Negli anni ha subito pregiudizi per il suo cognome, è stata accusata di avere trovato le porte aperte solo perché appartenente a una famiglia in vista, mentre più di recente le critiche si concentrano sul suo aspetto fisico. L'accusano di essere dimagrita troppo. Ma la cantante, che presto vedremo sia nella giuria di Italia’s got talent che al timone di due programmi targati Rai, Boss in incognito e The unknown — Fino all’ultimo bivio, fa spallucce. L'importante per lei è stare bene e svela come ha fatto a perdere peso.

Elettra Lamborghini risponde a chi critica il suo corpo

Elettra Lamborghini oggi

Elettra Lamborghini sa che è impossibile piacere a tutti. La cantante è anche consapevole di come molte critiche al vetriolo siano mosse solo dall'invidia o da una cattiveria fine a se stessa. Dunque ha imparato come reagire. Durante un'intervista rilasciata a Repubblica le è stato chiesto se le diano fastidio i commenti sul suo dimagrimento. Ma la trentunenne non ha dubbi: "Me ne sono fregata. Per la gente prima ero grassa, adesso troppo magra". E ha continuato spiegando che c'è chi sostiene che stia meglio adesso e chi, al contrario, la preferiva prima. Per lei è del tutto irrilevante. Ciò che conta è una cosa sola: "Sto bene". Quindi ha spiegato come è riuscita a tornare in forma.

Come è riuscita a dimagrire in un anno e mezzo

Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini sa quando è il momento di prendersi cura di se stessa. In passato si è affidata a una psicologa quando ha deciso di affrontare le sue insicurezze e oggi la ritiene una delle decisioni più azzeccate della sua vita. Più di recente, invece, ha deciso di perdere peso per tornare in forma. La cantante ritiene che molte persone "rosichino" vedendo la sua trasformazione. Quindi ha svelato di avere impiegato un anno e mezzo per dimagrire: "Come ho fatto? Nell’unico modo: ho chiuso la bocca. E mi sono allenata". Quindi nessuna ricetta segreta, ma dieta e esercizio fisico. Oggi è fiera del suo aspetto: "Faccio la mia porca figura".