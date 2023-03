Laura Pausini brilla con la felpa di paillettes: la tuta diventa glamour per il tour delle radio Laura Pausini starebbe per sposare il compagno Paolo Carta come rivelato dalle pubblicazioni sul sito del Comune di Roma. Al momento, però, non ha confermato la notizia, si è limitata a dare il via al radio tour che aveva in programma, puntando tutto su un look capace di mixare comodità e glamour.

A cura di Valeria Paglionico

Da qualche ora a questa parte si parla molto di Laura Pausini e il motivo è molto semplice: starebbe per sposare il compagno Paolo Carta. I due, dopo 18 anni fianco a fianco e una figlia insieme, avrebbero deciso di compiere il grande passo, già in passato rimandato a causa della pandemia. A dimostrarlo sarebbero le pubblicazioni di nozze comparse sul sito del Comune di Roma, dove si leggono proprio i nomi di entrambi. La cantante, però, non ha rilasciato alcun commento sulla questione durante la sua giornata ricca di impegni e di incontri professionali. Questa mattina ha fatto il giro delle radio nazionali per parlare del nuovo singolo e ne ha approfittato per brillare con un look scintillante.

Laura Pausini da il via al radio tour

Che si sposi davvero o no, non importa, la priorità di Laura Pausini ora sembra essere la promozione del nuovo singolo intitolato Un buon inizio, brano realizzato in occasione dei primi 30 anni di carriera. Per festeggiare il traguardo aveva già organizzato tre maxi concerti in sole 24 ore tra Milano, Madrid e New York, in quell'occasione aveva "rivisitato" l'iconico tailleur indossato durante il suo primo Sanremo, dando prova del fatto che quel look poteva essere ancora moderno e attuale. Solo nelle ultime ore però ha dato il via a un radio tour che toccherà tutta Italia da nord a sud. Cosa ha sfoggiato per rendere l'evento speciale? Ha puntato tutto sugli scintillii, mixando glamour e comodità.

Laura Pausini con Giulia Salemi a R101

La giacca scintillante di Laura Pausini

Capelli neri e lisci, sorriso stampato sulle labbra ed energia travolgente: questa mattina Laura Pausini ha fatto visita a molte delle radio più famose di Milano per promuovere il singolo che celebra i suoi primi 30 anni di carriera. Per l'occasione non ha rinunciato né allo stile, né alla comodità: ha infatti indossato la classica tuta Adidas ma in una versione glamour e sparkling. Ha sfoggiato la tradizionale giacca sportiva con la zip sul davanti e le tre righe a contrasto sulle maniche, scegliendo però un modello tempestato di paillettes total black. Qual è il suo prezzo? Sul sito ufficiale del brand viene venduta a 300 euro ed è una vera e propria esplosione di scintillii. Con tutto questo effetto sparkling avrà voluto anche festeggiare la notizia del matrimonio?