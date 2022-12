Alessandra Amoroso, il Tutto Accade Tour è scintillante: sul palco brilla tra cristalli e paillettes Alessandra Amoroso ha dato il via al suo Tutto Accade Tour, in occasione del quale si esibirà in 13 città italiane. Cosa indossa sul palco? Look scintillanti, sensuali e glamour: ecco chi li ha realizzati appositamente per lei.

A cura di Valeria Paglionico

Alessandra Amoroso è tornata a esibirsi live, lo ha fatto la scorsa estate dopo un lungo periodo di pausa legato alla pandemia, diventando protagonista di uno spettacolare concerto a San Siro. Ora, reduce dall'incredibile successo ottenuto, ha pensato bene di organizzare un tour invernale, il Tutto Accade Tour. Ha dato il via agli show il 29 novembre e nelle prossime settimane sarà in 13 diverse città italiane, da Roma a Firenze, fino ad arrivare a Bologna, Napoli e Milano (dove la tournée terminerà il 21 dicembre). Così come successo durante la performance nello stadio lombardo, anche questa volta punterà tutto su dei look gioiello scintillanti e sensuali.

Alessandra Amoroso con Sara Cavazza Facchini di Genny

Chi veste Alessandra Amoroso per il Tutto Accade Tour

Per il nuovo Tutto Accade Tour Alessandra Amoroso si è affidata a Sara Cavazza Facchini, il direttore creativo del brand Genny che ha realizzato su misura per lei una serie di outfit customizzati.

Il completo a rete di Genny

La collaborazione tra le due celebra il sentimento di reciproca stima che provano l'una per l'altra, basti pensare al fatto che la stilista ha usato queste parole per descrivere la partnership: “Stimo Alessandra come artista e come donna e sono felice di vedere Genny interpretato da lei e sarò felice di vivere il concerto con lei a Milano nell’ultima tappa”. Non è la prima volta che la cantante veste Genny, lo aveva già fatto nel video di Notti Blu, dove era apparsa splendida tempestata di paillettes.

Alessandra Amoroso con l’abito giacca di Genny

Dal completo a rete all'abito degradè, tutti i look dei concerti

Sul palco del nuovo tour Alessandra Amoroso sfoggia 6 diversi look, tutti sofisticati, scintillanti e glamour (firmati Genny). Dà il via allo show con un completo a rete caratterizzato da legging e crop top coordinati, entrambi dalle trasparenze audaci ma tempestati di cristalli.

Alessandra Amoroso in Genny

Continua con un elegante abito giacca total black con reverse ricamato di cristalli, mentre poco dopo passa a qualcosa di iper femminile: un outfit con minigonna a vita alta con spacco scintillante e reggiseno coordinato.

Alessandra Amoroso col minidress gioiello

Nella seconda parte del concerto, invece, trionfano i cristalli argentati: Alessandra spazia tra un abito gioiello con la scollatura monospalla, una minigonna bianca e un top scintillante e infine un vestito dalle linee fluide coperto di paillettes degradè dall’oro all’argento. Insomma. il Tutto Accade Tour è il trionfo degli scintillii e della luminosità, un mood perfetto per questo periodo pre-natalizio.