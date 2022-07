Alessandra Amoroso brilla a San Siro: dalla tutina al maxi abito, tutti i look scintillanti del concerto Alessandra Amoroso ha raggiunto un importante traguardo: ha conquistato il palco di San Siro con il suo concerto Tutto Accade. Per l’occasione ha messo in risalto il suo animo raggiante con dei look scintillanti: ecco chi ha firmato i completi custom made di cristalli e paillettes.

Alessandra Amoroso ha raggiunto un traguardo importantissimo nella sua carriera: ieri sera si è esibita allo stadio San Siro di Milano di fronte 42.000 spettatori, diventando la seconda artista italiana ad aver conquistato l'ambito palcoscenico (prima di lei c'era già stata Laura Pausini). Il concerto Tutto Accade è stato il suo primo show dal vivo dopo due anni di pandemia e la cosa l'ha resa ancora più emozionata e adrenalinica. Fin da quando si sono accesi i riflettori dell'evento la cantante ha raccontato la sua storia, quella di una ragazza dalla voce potente che ha incantato il pubblico nella scuola di Amici di Maria De Filippi e che ha cominciato a scalare le classifiche dopo essersi aggiudicata la vittoria. Quale migliore occasione di questa per brillare con dei look scintillanti? Ecco chi ha firmato gli abiti di paillettes e cristalli della cantante.

Il secondo cambio look di Alessandra Amoroso

Chi ha firmato i look di Alessandra Amoroso per il Tutto Accade a San Siro

Per portare il pubblico nel suo mondo Alessandra Amoroso ha deciso di brillare. Sotto consulenza del suo nuovo stylist Simone Rutigliano, si è affidata alla Maison Balestra, che ha firmato per lei 7 diversi look custom made ispirati al suo talento e alla sua determinazione. La cantante sul palco di San Siro è diventata una guerriera scintillante e ha letteralmente brillato tra paillettes e pietre preziose, mettendo così in risalto il suo animo raggiante e luminoso.

Il completo con cristalli e piume

Il debutto è stato trionfale: Alessandra è scesa dalle scale in versione regina con una cappa blu brillante lunga fino ai piedi e con le spalline imbottite. Non appena ha dato il via alla performance l'ha tolta, rivelando una jumpsuit in tinta, un modello aderentissimo con scollo all'americana e gambe trasparenti completamente ricoperto di mini cristalli.

Dall'abito da principessa alle minigonne

Il secondo cambio look di Alessandra è stato ancora all'insegna degli scintillii con un minidress metallico e plissettato in argento e rosa. Successivamente ha optato per un principesco maxi abito verde caratterizzato da un profondissimo spacco laterale e una scollatura generosa, il tutto decorato da cristalli argentati, dal bustier alle spalline imbottite.

L’outfit blu cobalto per il finale

A questo punto è passata ai completi coordinati: il primo è con minigonna di frange total silver, giacca crop nera con piume sulle spalle e decorazioni floreali di cristalli sul petto (abbinato al reggiseno). Quest'ultimo outfit è stato poi "trasformato" nel corso della serata con un'altra minigonna scintillante ma con le frange multicolor. Per il gran finale ha puntato sul blu cobalto con un completo con gonna a ruota e top con le spalline brillanti, il tutto arricchito da sandali argentati col tacco e dall'immancabile caschetto con la mini frangia.