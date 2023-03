Laura Pausini e Paolo Carta sposi nel 2023, spuntano le pubblicazioni di matrimonio Laura Pausini e Paolo Carta si sposeranno dopo 18 anni dall’inizio della loro relazione e la nascita di una figlia. A provarlo le pubblicazioni di matrimonio consultabili sul sito del comune di Roma.

A cura di Andrea Parrella

Laura Pausini e Paolo Carta si sposano. Dopo 18 anni di relazione la coppia convolerà a nozze. A dimostrarlo sono le pubblicazioni di nozze, che sono state pubblicate dal settimanale DiPiù nelle scorse ore. I casi di omonimia sono scongiurati dalle date di nascita di entrambi. Nozze che in realtà erano state già programmate in passato, per poi essere annullate per cause di forza maggiore, come aveva detto Laura Pausini in un'intervista del 2022: "Avevamo deciso di farlo l’anno scorso, ma con il Covid… Dobbiamo trovare una nuova data". La data delle nozze non c'è ancora, né il luogo in cui queste verranno celebrate, ma sul sito del Comune di Roma nella sezione pubblicazioni compare effettivamente il riferimento ai nomi dei componenti della coppia, in riferimento all'anno 2023.

Paolo Carta, da anni vicino a Laura Pausini

Paolo Carta è l'uomo con cui Laura Pausini condivide ogni giorno della sua vita, tanto professionale quanto privata. Nato il 18 aprile 1964, Paolo Carta è uno stimato musicista che ha collaborato con artisti del calibro di Adriano Celentano, Gianni Morandi, Eros Ramazzotti. Nel corso della sua lunga carriera, ha avuto modo di accompagnare anche Gloria Gaynor, Whitney Houston e Lionel Richie. Nel 2005, Paolo Bonolis lo volle al Festival di Sanremo, dove aprì la kermesse canora con una versione rock dell'Inno di Mameli. In quello stesso anno, ha avuto inizio la collaborazione con Laura Pausini, che continua tutt'oggi.

La storia d'amore iniziata nel 2005

In un'intervista, Laura Pausini aveva spiegato che per lei non era stato facile vivere questa storia d'amore, dal momento che lui prima aveva un matrimonio alle spalle e tre figli: "Non pensavo che avrei mai frequentato un uomo che era già stato sposato. Era fuori dalle mie convinzioni. Ho impiegato tantissimo ad accettare quest’amore. Che invece era forte. Siamo ancora qui, insieme. E Paolo l’ho preso con i suoi tre figli, allora avevano 12, 11 e 3 anni: mai pensato di sostituirmi alla mamma, ma non volevo che questa storia potesse, anche minimamente, procurare danni a loro".

Paola Carta è la figlia di Laura Pausini e Paolo Carta

Prima di conoscere Laura Pausini, Paolo Carta aveva già un matrimonio alle spalle. Era stato sposato con Rebecca Galli, da cui ha avuto tre figli: Jader, Jacopo e Joseph. La coppia si è poi separata nel 2006 e ha divorziato ufficialmente nel 2012. Laura Pausini e Paolo Carta invece hanno avuto insieme una bambina, Paola, nata l'8 febbraio del 2013 e che oggi ha 10 anni.