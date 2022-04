Laetitia Casta posa con la coda scultura: l’abito rosso lascia il lato b in vista Laetitia Casta è tornata a posare, lo ha fatto per Vogue France, sulle cui pagine si è lasciata immortalare in total red. Tra una coda di cavallo scultura e un abito con il lato b in mostra, ha letteralmente infiammato i social.

A cura di Valeria Paglionico

Laetitia Casta è stata una delle modelle simbolo degli anni '90: con la sua bellezza non convenzionale, il suo fascino irresistibile e il suo sorriso "imperfetto" ha fatto sognare milioni di uomini in tutto il mondo e oggi, nonostante abbia superato i 40 anni, continua a essere icona di splendore. L'avevamo lasciata qualche settimana fa sulla passerella di Ralph Lauren e oggi la ritroviamo tra le pagine di Vogue France in una versione originale, sensuale e glamour. La top ha posato in total red con una acconciatura sopra le righe e un abito audace che lascia pochissimo spazio all'immaginazione.

L'abito rosso di Laetitia Casta

Per il servizio fotografico realizzato per Vogue France Laetitia Casta ha puntato sull'audacia di Balmain, scegliendo un abito rosso della collezione Primavera/Estate 2022. Si tratta di un modello scintillante tempestato di paillettes, allacciato dietro al collo, con una fascia sul seno e una maxi scollatura sulla schiena. La sua particolarità? È caratterizzato da un vertiginoso spacco laterale che lascia il lato b in vista (a coprirlo c'è infatti solo una micro fascia in tinta) ed è stato abbinato a un paio di guanti piumati. La cosa che in pochi sanno è che il vestito nasconde un significato molto particolare: è il simbolo dell'inizio di una nuova era della nota Maison francese.

Laetitia Casta cambia acconciatura

Siamo sempre stati abituati a vedere Laetitia Casta spaziare tra capelli extra long lasciati lisci e fluenti e caschetti dritti, ora però le cose sembrerebbero essere cambiate. Complice l'intervento dell'hairstylist Olivier Schawalder, sulle pagine di Vogue France ha sfoggiato un'acconciatura inedita e particolare. Ha tenuto la chioma legata in una coda di cavallo tiratissima ma le lunghezze sono state "avvolte" in un maxi nastro rigido in total red. A uscire da questo originale "codino", solo le punte cotonate, dettaglio che ha reso la pettinatura una vera e propria opera d'arte. In quanti direbbero ce la Casta ha superato gli "anta"?