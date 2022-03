Lady Gaga in versione bon-ton: sul red carpet sfila in nero con lo chignon Lady Gaga è stata tra gli ospiti speciali degli NYFCC Awards 2022 e per l’occasione ha rivoluzionato il suo stile. Niente maxi scollature e provocazioni, questa volta si è trasformata in una diva bon-ton con abito nero e chignon.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera si sono tenuti i New York Film Critic’s Circle Awards e tra le donne che hanno trionfato sul palco c'è stata anche Lady Gaga, che con la sua interpretazione di Patrizia Reggiani nel film House of Gucci si è aggiudicata il premio come Miglior Attrice dell'anno. Il discorso che ha tenuto per ringraziare tutti per il riconoscimento ottenuto è stato toccante e le ha permesso di preannunciare uno dei suoi progetti futuri: presto tornerà a collaborare con il regista Ridley Scott. In occasione di un evento tanto ambito e atteso poteva mai mancare un tocco glamour? Assolutamente no: ecco tutti i dettagli del look bon-ton dell'attrice.

L'abito nero da diva di Lady Gaga

L'avevamo lasciata con l'abito oro dalla scollatura audace ai Critics Choice Awards e oggi ritroviamo Lady Gaga completamente trasformata ai NYFCC Awards 2022. Per sfilare sul red carpet dell'evento si è trasformata in una lady bon-ton: ha infatti sfoggiato un look total black dall'eleganza senza tempo che ha fatto sognare i fashion addicted. L'abito nero indossato dalla popstar è della collezione Autunno/Inverno 2022-23 di Jason Wu, è un modello col bustier aderente, strapless e strutturato e la gonna pomposa e ampia. A renderlo ancora più spettacolare è stato il lungo strascico, che ha aggiunto un ulteriore tocco principesco al total outfit.

Lady Gaga in Jason Wu

Lady Gaga con chignon e make-up "naturale"

A differenza delle sue recenti apparizioni sui red carpet internazionali, questa volta Lady Gaga ha lasciato a casa le maxi collane scintillanti, ha completato il look da diva con un semplice braccialetto di diamanti e un paio di orecchini coordinati. Il vero tocco bon-ton è stata però l'acconciatura: addio boccoli, pieghe lisce e pettinature in stile vecchia Hollywood, l'attrice ha optato per un raffinatissimo raccolto alto e con un ciuffo laterale che le cadeva sul viso. Anche per quanto riguarda il make-up ha detto addio a ogni tipo di dettaglio appariscente o sopra le righe, preferendo dei toni naturali e delle ciglia extra volume. La Germanotta non è forse ancora più bella in questa versione chic e sobria?