L’abito da sposa di Nina Senicar: corpetto a cuore e maxi spacco per il matrimonio con Jay Ellis A dieci giorni dalle nozze “segrete” in Italia, la modella Nina Senicar ha svelato il suo abito da sposa: una creazione d’alta moda con gioielli “prestati”

A cura di Beatrice Manca

Le nozze sono avvenute più di dieci giorni fa, ma l'attore Jay Ellis e la modella Nina Senicar hanno condiviso solo ora le foto del loro giorno più bello. La coppia si è sposata il 9 luglio 2022, in Toscana, con una cerimonia tenuta segreta fino all'ultimo. Per il grande giorno si sono affidati alla grande sartoria italiana: abito romantico per la sposa, con maxi spacco e strascico, e un originale completo bordeaux per lo sposo.

Nina Senicar, sposa romantica con l'abito da principessa

L'ex naufraga Nina Senicar ha condiviso su Instagram alcuni scatti del suo abito da sposa, dai fitting fino al giorno delle nozze. Per le nozze in Toscana ha indossato un abito senza spalline in seta, con corpetto a cuore e un'ampia gonna aperta con un maxispacco centrale. L'abito è stato realizzato dall'atelier di Dolce&Gabbana: il tulle usato per creare la voluminosa sottogonna fa parte della collezione Alta Moda, come ha rivelato la sposa in un'intervista a Vogue.

Nina Senicar con un abito da sposa Dolce&Gabbana

L'abito era completato da sandali con i listini intrecciati bianchi e da un velo appuntato su una semplice coda di cavallo: un look pulito ed essenziale, senza rinunciare al glamour. Per quanto riguarda i gioielli, Nina Senicar ha deciso di seguire la tradizione: orecchini di diamante prestati dalla migliore amica e un anello appartenuto alla nonna, per avere "qualcosa di vecchio".

L’abito bianco di Nina Senicar firmato Dolce&Gabbana

Le nozze segrete di Nina Senicar e Jay Ellis in Toscana

Se l'abito da sposa è nel complesso piuttosto classico, Jay Ellis ha scelto invece qualcosa di più originale. Ha indossato uno smoking personalizzato di Dolce&Gabbana color borgogna, con giacca doppiopetto, papillon e slippers in velluto abbinate. Alla cerimonia ha partecipato anche la figlia della coppia, Nora Grace, nel ruolo di "flower girl".

Le nozze di Jay Ellis e Nina Senicar

Jay Ellis e Nina Senicar si sono conosciuti nel 2015 a Los Angeles. Per le nozze hanno scelto l'Italia, dove hanno fatto il primo viaggio insieme all'inizio della loro storia. Dopo molte ricerche hanno optato per una cerimonia al tramonto a Villa Mangiacane, un'elegante dimora circondata dalle colline a San Casciano, in Toscana. Gli invitati hanno dovuto seguire un rigido dress code nei colori della terra, per creare un'armonia d'insieme. E vissero felici, contenti ed eleganti…