Valentina Ferragni al matrimonio di Elen Ellis: il look da damigella è col maxi spacco Valentina Ferragni ha avuto un ruolo speciale al matrimonio dell’amica Elen Ellis: testimone della sposa, nonché damigella.

A cura di Giusy Dente

Il mese scorso Valentina Ferragni ha trascorso qualche giorno a Capri, in occasione dell'addio al nubilato dell'amica Elen Ellis. La fashion blogger e volto di MTV (conduttrice del programma Scemi not shaming con Fabrizio Bezzi) è convolata a nozze ieri: ha sposato il compagno Stefano Quaglieri, l'ingegnere a cui è legata da circa sei anni. Ha avuto accanto a sé, in questo giorno speciale, le due amiche più care: Ludovica Bizzaglia le ha fatto da damigella, mentre Valentina Ferragni ha fatto da testimone.

Valentina Ferragni al matrimonio di Elen Ellis

Per il grande giorno del sì, Elen Ellis ha scelto di affidarsi ad Atelier Emé, facendo due cambi d'abito: un vestito da sposa più classico per la cerimonia e uno a sirena con decorazioni floreali per la festa. Stessa Maison anche per le damigelle: sia Valentina Ferragni che Ludovica Bizzaglia, infatti, indossavano un abito firmato Atelier Emè per l'occasione. Anche in questo caso, è stata rispettata la tradizione delle damigelle vestite in coordinato, usanza molto antica che sta prendendo sempre più piede anche in Italia.

Si tratta sicuramente di una soluzione di grande impatto visivo, molto scenografica, perché a colpo d'occhio permette di ammirare le damigelle vestite tutte uguali, oppure nello stesso colore ma con modelli diversi di vestito. A proposito di vestito, la scelta più comune è quella di abiti lunghi e scivolati, plissettati, monospalla o con ruches. Dal rosa cipria al verde salvia, dal lilla al celeste polvere, vincono le tonalità tenui, prevalentemente in tinta unita: gli abiti a fantasia sono meno gettonati. Elen Ellis per le due damigelle ha scelto l'azzurro: un vestito morbido e leggero come una nuvola.

L'abito di Valentina Ferragni e delle altre damigelle è azzurro, con leggere sfumature rosa. Presenta maxi spacco laterale e ampia scollatura, con maniche che cadono morbide sulle spalle. L'influencer lo ha abbinato a sandali scintillanti color argento, aggiungendo un ulteriore tocco di luce sul dècolleté, un girocollo con cristalli. Inconfondibili gli orecchini ai lobi: sono quelli della sua collezione di gioielli, dalla forma a V che richiama l'iniziale del nome. L'orecchino Uali Zirconia, con pavé di zirconi bianchi, costa 120 euro.

Capelli raccolti e trucco molto naturale per l'imprenditrice, che al suo fianco aveva il fidanzato Luca Vezil. Anche Ludovica Bizzaglia era alla cerimonia assieme al compagno, Alessandro Renato Sollevanti. E chissà, potrebbero essere proprio loro i futuri sposini: l'attrice infatti ha preso il bouquet della sposa al momento del fatidico lancio, quindi secondo la leggenda popolare, sarà lei la prossima a pronunciare il fatidico sì.