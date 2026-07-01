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La trasformazione di Samurai Jay parte dai capelli: “La prima esibizione senza treccine”

Samurai Jay ha messo in atto una drastica trasformazione hair per affrontare con stile l’estate 2026. Ha detto addio alle treccine, ora porta i capelli al naturale.
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A cura di Valeria Paglionico
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Samurai Jay è uno dei grandi protagonisti dell'estate 2026: è da quando ha partecipato a Sanremo con Ossessione che sta scalando le classifiche e, nonostante i mesi che passano, la hit continua a essere un vero e proprio tormentone. Non sorprende, dunque, che il cantante sia tra gli ospiti dei festival e dei live che si stanno tenendo in tutta Italia, il dettaglio che accomuna le esibizioni? Conquista sempre il pubblico con la sua grinta e con il suo sorriso. C'è però un particolare che è radicalmente cambiato: Samurai Jay, alias Gennaro Amatore, ha messo in atto una incredibile trasformazione hair.

Samurai Jay dal parrucchiere

Lo scorso weekend, in occasione del concerto di Radio Italia a Palermo, Samurai Jay ha fatto qualcosa di "storico": per la prima volta nella sua vita si è esibito senza treccine, rinunciando così a quello che da sempre era il tratto distintivo del suo stile. Già qualche tempo fa il cantante si era mostrato sui social con i capelli al naturale ma solo di recente si è affidato a un parrucchiere per domare con stile la chioma leonina. A documentare la trasformazione è stato l'hair stylist Francesco Arancio, che lo ha immortalato poco prima dell'esibizione con i ricci vaporosi e spettinati. Poco dopo ha rivelato il risultato finale: un caschetto portato mosso e a effetto bagnato.

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Il nuovo look essenziale e contemporaneo di Samurai Jay

Nella didascalia che ha accompagnato il cambio look di Samurai Jay il parrucchiere ha spiegato: "Abbiamo lasciato alle spalle le trecce per dare vita a un look essenziale, deciso e contemporaneo. Una trasformazione costruita con precisione, tecnica e visione, dove ogni dettaglio è pensato per esaltare il carattere di chi lo indossa". Insomma, la rivoluzione hair messa in atto non è stata pensata per seguire le tendenze ma per crearle e Samurai Jay sembra essere a perfetto agio in questa "nuova" versione. Continuerà a tenere i capelli al naturale per tutta l'estate?

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