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Stefano De Martino cambia look dopo Affari Tuoi: il taglio must dell’estate 2026 è quello graduato

Stefano De Martino è tornato a Napoli dopo la fine di Affari Tuoi e come prima cosa ha fatto visita al barbiere di fiducia: ecco il nuovo look per l’estate.
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A cura di Valeria Paglionico
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Stefano De Martino ha appena concluso la fortunata esperienza ad Affari Tuoi, il programma serale di Rai 1 in cui ha preso il posto di Amadeus, e ora si prepara alla sua prima esperienza a Sanremo che lo vedrà grande protagonista a febbraio 2027. Nell'attesa che arrivi il gran debutto all'Ariston, però, non può fare a meno di godersi le vacanze appena cominciate. Tornato nella sua città, Napoli, ha pensato bene di fare visita al barbiere di fiducia: ecco qual è il taglio maschile destinato a fare tendenza nell'estate 2026.

Il nuovo hair look di Stefano De Martino

La prima cosa che Stefano De Martino fa ogni volta che torna a Napoli? Andare dal barbiere di fiducia, I Testa, che hanno il loro salone nel cuore del Vomero. Da sempre fedele ai capelli corti, il conduttore ha pensato bene di accorciare un po' la chioma in vista delle vacanze estive. Si è mostrato prima tra le "grinfie" dell'hairstylist, poi a fine opera, il risultato? Un taglio graduato che dona movimento alla chioma in modo naturale. Stefano ha poi applicato da solo un tocco di lacca e di illuminante, dando così prova di grande umiltà.

Il nuovo taglio di Stefano De Martino
Il nuovo taglio di Stefano De Martino

Il taglio maschile del momento è quello morbido e naturale

Siamo sempre stati abituati ad analizzare gli hair trend femminili, dimenticando che anche il settore men segue mode e tendenze che cambiano stagione dopo stagione. Da qualche anno a questa parte, ad esempio, si è detto addio ai gel, alle cere, alle stirature e alle acconciature molto elaborate: a trionfare ora sono i capelli dall'effetto naturale, dalle chiome mosse, ai ricci selvaggi, fino ad arrivare alle pettinature messy.

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I capelli graduati di Stefano De Martino
I capelli graduati di Stefano De Martino

Di fronte questa mania, non sorprende che il taglio graduato di Stefano De Martino sia un assoluto must. Niente stacchi netti e rasature estreme, i capelli devono essere morbidi, leggermente più corti sotto e gradualmente più lunghi sopra. A cosa serve la sfumatura? Per dare volume in modo strategico, rendendo l'immagine maschile moderna e di tendenza.

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