La trasformazione di Anne Hathaway: addio abiti bon ton, ora è l’icona Versace con jeans e corsetto Donatella Versace ha scelto l’attrice Anne Hathaway come volto della nuova collezione dedicata alle Icone: “Ha qualcosa di pericoloso, ma sexy”

A cura di Beatrice Manca

Il corsetto in pelle, i capelli spettinati, l'aria "pericolosa ma sexy": è la nuova Anne Hathaway, completamente trasformata sul set della nuova campagna di Versace. L'attrice infatti è il volto della collezione Icons di Versace, che racchiude i capi essenziali e immortali del brand della Medusa, dal tubino nero al completo sartoriale. La stilista Donatella Versace ha condiviso alcuni scatti del set, definendo l'attrice "un'ispirazione".

La svolta di stile di Anne Hathaway

Sono lontani i tempi in cui Anne Hathaway conquistava Hollywood nei panni di una stagista in una rivista patinata di moda. Il Diavolo Veste Prada è rimasto un film cult – e si parla di un potenziale sequel – ma nel frattempo Anne Hathaway è diventata una star internazionale. Oggi ha 40 anni e, di red carpet in red carpet, ha maturato uno stile raffinato ed elegante. Negli ultimi tempi l'abbiamo vista in versione glamour e bon ton in Valentino, alternando abiti con i fiocchi a minidress scintillanti.

Anne Hathaway in Versace

Ora la ritroviamo in versione rock, con un nuovo atteggiamento "sexy senza sforzo". Donatella Versace infatti l'ha voluta come volto della campagna Versace Icons e l'attrice ha sfoggiato un nuovo lato di sé, posando con tubini scintillanti, completi neri scivolati, jeans aderenti e corsetti in pelle. Tutti i look sono completati da capelli mossi e spettinati, con una frangetta che le accarezza la fronte. "Con ogni look sembra diversa, eppure è sempre se stessa – commenta la stilista – Ha qualcosa di pericoloso, ma sexy".

Anne Hathaway in Versace

La collezione Versace Icons

Gli indizi per la collaborazione tra star c'erano tutti: Anne Hathaway infatti era seduta in prima fila alla sfilata Versace di Los Angeles. Per l'occasione aveva sfoggiato un nuovo stile con minidress in coccodrillo e plateau. Nessuna sorpresa insomma che la stilista italiana l'abbia voluta come volto della collezione Icons insieme a Chris Lee, definendola "un'ispirazione". La collezione Icons racchiude "il guardaroba perfetto" della donna Versace: pezzi senza tempo capaci di valorizzare la bellezza femminile, dal little black dress al blazer, dai jeans al chiodo, per far sentire ogni donna un'icona.