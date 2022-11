Anne Hathaway compie 40 anni: l’evoluzione di stile dal Diavolo Veste Prada a oggi Oggi, 12 novembre 2022, l’attrice Anne Hathaway compie 40 anni: com’è cambiata dai tempi di Pretty Princess a oggi.

A cura di Beatrice Manca

C'era una volta un'adolescente che si ritrova principessa da un giorno all'altro. E una stagista a New York che impara a sopravvivere nel mondo della moda. L'attrice premio Oscar Anne Hathaway, indimenticabile Andy del film Il Diavolo Veste Prada, compie 40 anni oggi, il 12 novembre 2022. Sono lontani i tempi dei ricci ribelli di Pretty Princess, oggi ogni sua apparizione sul red carpet è nel segno dello stile tra paillettes, strascichi, abiti da sirena e gioielli da sogno. Anche la spietata direttrice Miranda Priestly approverebbe!

Anne Hathaway, i look acqua e sapone dell'esordio

La lunghissima carriera di Anne Hathaway inizia nel 2001 in casa Disney: viene scelta come protagonista del film Pretty Princess. Dolce e un po' goffa, diventa un modello per tantissime adolescenti: le prime apparizioni sul tappeto rosso sono nel segno della semplicità, con stivali, abitini colorati e make up acqua e sapone.

Anne Hathaway nel 2002

Da lì in poi la carriera non si ferma più: tra un successo e l'altro guadagna anche un Oscar per la struggente interpretazione nel film Les Misérables. Ma indubbiamente il ruolo che le ha dato la fama è quello della stagista Andy nel Diavolo Veste Prada: entra nei corridoi della moda come un'ingenua assistente (come dimenticare la scena del maglioncino ceruleo) e ne esce radicalmente trasformata, sicura di sé sul lavoro e nei look, sempre più eleganti e raffinati.

Anne Hathaway in una scena del Diavolo Veste Prada

La svolta glamour di Anne Hathaway

Alla trasformazione sullo schermo corrisponde un radicale cambiamento anche nelle apparizioni pubbliche, dove sfoggia creazioni d'alta moda. Abbandonati jeans e t-shirt, inizia a fare scelte sempre più mirate, sofisticate e mature. Valentino Garavani (che era presente anche nel film cult) la prende sotto la sua ala, vestendola e accompagnandola sul tappeto rosso in numerose occasioni.

Anne Hathaway in Valentino nel 2007

In un crescendo di film e look strepitosi, Anne Hathaway diventa un'icona di stile. Per esigenze di copione cambia spesso taglio di capelli – dal pixie cut alla frangetta, fino alle onde – lanciando la tendenze ogni volta.

Anne Hathaway in Valentino nel 2011

Una cosa non è mai cambiata negli anni: lo sguardo dolce e rassicurante, il sorriso luminoso e il colore di capelli, un profondo castano cioccolato, che negli anni è diventata la sua firma di stile. Labbra carnose, zigomi alti, pelle candida e occhi da cerbiatta: Anne Hathaway rimane un'icona beauty a qualsiasi età.

Anne Hathaway nel 2022

Solo nell'ultimo anno, l'attrice statunitense ci ha regalato innumerevoli fashion moments: al Festival di Cannes è apparsa angelica in un abito candido firmato Giorgio Armani Privé, mentre a Roma era in prima fila alla sfilata Valentino con un minidress di paillettes rosa fucsia. Per non parlare poi degli omaggi, più o meno dichiarati, ai look di Andy del Diavolo Veste Prada.

Anne Hathaway in Giorgio Armani Privé

Arriva il sequel del Diavolo Veste Prada?

Negli ultimi mesi alcune indiscrezioni avevano riacceso le speranze dei fan su un possibile sequel del film cult del 2006: ci sarà un Diavolo Veste Prada 2, con Andy adulta e affermata? Anne Hathaway aveva perfino ricreato uno dei look più celebri del film sedendosi accanto al vero "Diavolo", la direttrice di Vogue Anna Wintour, alla sfilata di Michael Kors.

Anne Hathaway e Anna Wintour alla sfilata Michael Kors Primavera/Estate 2023

Nonostante parte del cast avesse sorriso con entusiasmo all'idea, gli stessi protagonisti hanno escluso questa possibilità. Non resta che consolarsi con un altro rewatch del film e sfogliando i look più belli dell'attrice. Maglioncino ceruleo incluso.