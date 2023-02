Anne Hathaway con l’abito nudo sul red carpet: trasparenze e guanti di pelle per la prima del film È partita la 73esima edizione dell’International Film Festival di Berlino, ad aprire le danze è stato il film She Came to Me, che tra le sue protagoniste vede anche Anne Hathaway. È stata proprio lei la regina di stile della serata inaugurale dell’evento: per sfilare sul red carpet ha osato con uno splendido abito nudo.

A cura di Valeria Paglionico

È ufficialmente partita la 73esima edizione dell'International Film Festival di Berlino, evento attesissimo nel mondo del cinema che fino al prossimo 26 febbraio vedrà diversi divi e registi internazionali presentare i loro lavori inediti al Berlinale Palast. Ad aprire le danze è stato She Came to Me, film presentato in anteprima questa sera durante la cerimonia di apertura che tra le sue protagoniste vede Anne Hathaway. È stata proprio quest'ultima ad aver attirato tutti i riflettori su di sé: per sfilare sul red carpet ha sfilato con un audace abito nude, dando prova di aver conservato l'animo fashion dopo il successo de Il diavolo veste Prada.

Chi ha firmato l'abito nudo di Anne Hathaway

Anne Hathaway è stata la protagonista indiscussa della cerimonia di apertura della Berlinale, il motivo? Ha puntato tutto su un look che non poteva assolutamente passare inosservato. Si è affidata alla Maison Valentino, sfoggiando un abito della collezione Couture Primavera/Estate 2023. Si tratta di un modello lungo e a tubino realizzato con due diversi strati, il primo è un velo di tulle trasparente decorato con dei micro pois, il secondo è una rete di pelle intrecciata in modo tale da formare dei micro fiocchi. Anche se all'apparenza l'attrice sembrava non indossare nulla sotto il vestito, in verità aveva un body nude sgamabato portato però con le gambe nude.

Anne Hathaway in Valentino Couture

Anne Hathaway è una diva moderna

Naturalmente non sono mancati ulteriori accessori all'insegna del glamour. Anne Hathaway ha completato l'outfit da red carpet con un paio di décolleté neri col tacco a spillo e con degli orecchini di diamanti, anche se a fare la differenza sono stati i guanti di pelle nera alti fino al bicipite che hanno contribuito a trasformarla in una vera e propria diva moderna. Capelli legati in un raccolto dall'effetto spettinato, make-up dall'effetto naturale e sorriso smagliante: l'attrice sembra non sentire affatto il peso del tempo che passa e continua a essere un'indiscussa icona di bellezza e di stile a livello internazionale. Gli abiti "nudi" diventeranno il must della prossima estate?