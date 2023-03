Anne Hathaway cambia stile, alla sfilata di Versace in nero con mini abito coccodrillo e maxi zeppe Messi da parte i suoi look bon-ton e glamour, l’attrice Anen Hathaway alla sfilata di Versace ha stupito con un outfit rock in pelle, in total black.

A cura di Giusy Dente

Anne Hathaway in Versace

Versace ha deciso di anticipare di un giorno la sua sfilata a Los Angeles. La decisione improvvisa, sopraggiunta a causa delle avverse condizioni climatiche, non ha scoraggiato gli ospiti previsti per lo show. All'evento erano presenti tantissime celebrities ed amici della Maison, giunte a Los Angeles per la presentazione della collezione Autunno/Inverno 2023-24. Paris Hilton, Dua Lipa, Cher col nuovo fidanzato (prima apparizione di coppia ufficiale), Demi Moore con la figlia Rumer Willis (in attesa del primo figlio) hanno assistito allo show. Con loro anche l'attrice Anne Hathaway.

Spopola il total black alla sfilata di Versace

Gli ospiti della sfilata di Versace hanno optato in maggioranza per look total black. Il nero ha dominato il front row della sfilata, che ha portato in passerella super modelle del calibro di Naomi Campbell, Kendall Jenner, Gigi Hadid, Emily Ratajkowski, Vittoria Ceretti. Outfit total black coordinato per Demi Moore e sua figlia Rumer Willis: quest'ultima ha partecipato col pancione in bella vista, mostrato con orgoglio.

Anne Hathaway in Versace

In nero anche Pamela Anderson, con minigonna e cappotto impreziositi da frange scintillanti. Ha scelto il nero anche Dua Lipa, fasciata in un abito lungo con silhouette a clessidra. All'elenco si aggiunge anche Anne Hathaway.

Anne Hathaway in Versace

Anne Hathaway glamour in nero

L'attrice è un'icona di stile ed è ospite fissa della Settimana della Moda. L'abbiamo vista alla sfilata di Michael Kors della NY Fashion Week 2022, seduta accanto ad Anna Wintour e non manca mai agli show di Valentino. È molto legata alla Maison e quando sfila la Haute Couture non manca mai. Alla sfilata di Versace, Anne Hathaway ha scelto l'intramontabile eleganza del nero, con un look glamour rock diverso da quelli bon-ton che sfoggia di solito.

Anne Hathaway in Versace

Ha indossato un mini dress in pelle nera lucida a effetto coccodrillo con gonna a campana abbinato a calze scure, stivali con tacco alto e doppio plateau XL della linea Aevitas, pochette Greca Goddess, occhiali da sole 90's Vintage Logo. Infine ha impreziosito il tutto con una collana in oro bianco e diamanti e un bracciale Serpenti Viper di Bulgari. Stavolta l'attrice ha stupito con questo look audace e sensuale studiato dalla fashion stylist Erin Walsh.