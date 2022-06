La regina Elisabetta e la passione per gli abiti a fiori: perché indossa sempre la stampa floreale Elisabetta II è famosa per i cappottini in colori brillanti e preferisce la tinta unita alle stampe. Con un’eccezione: la stampa floreale, che ritorna sempre più spesso nel suo guardaroba.

A cura di Beatrice Manca

La regina Elisabetta II, 96 anni compiuti, è infaticabile: dopo i festeggiamenti per il Giubileo e la cerimonia dell'Ordine della Giarrettiera, la monarca d'acciaio ha ripreso la sua agenda fitta di appuntamenti, incontri ufficiali e udienze private. Il 22 giugno la regina ha incontrato Margaret Beazley, governatore del nuovo Galles del Sud, nel castello di Windsor. Per l'occasione ha scelto un abito floreale, una stampa che si ripete spesso nei suoi outfit.

L'udienza della regina con l'abito floreale giallo

L'estate (nella moda) è la stagione delle stampe floreali, accese e colorate: la sovrana inglese le sfoggia sempre volentieri al posto dei classici tailleur monocromatici, specialmente durante la bella stagione. Solo il giorno precedente aveva indossato un abito bianco e rosa a fiori, insieme a una spilla preziosa, ma per l'udienza con Margaret Beazley ha sfoggiato un abito giallo a maniche lunghe, con una gonna plissettata in fondo. Niente spille o gioielli sfarzosi: solo il leggendario triplo filo di perle e i mocassini con la fibbia dorata, le sue "scarpe da lavoro preferite".

La regina Elisabetta con l’abito a fiori a Windsor

Perché la regina ama gli abiti a fiori

Gli abiti indossati dalla regina Elisabetta sono un vero e proprio marchio di fabbrica: l'abbigliamento nel corso dei decenni è stato accuratamente studiato per mandare messaggi, rassicurare i sudditi e garantire il massimo comfort alla regina. Insomma, è la sua uniforme da battaglia. Elisabetta II è famosa soprattutto per i cappottini monocromo in tinte brillanti e preferisce la tinta unita alle stampe. Con un'eccezione: la stampa floreale, che ritorna spessissimo nei look estivi.

la regina Elisabetta con un abito a fiori rosa

Sarà perché i fiori sono un simbolo universale di vita e di eleganza, sarà regalano un tocco di dolcezza anche a una donna d'acciaio come lei, fatto sta che il guardaroba reale è pieno di fiori. Dagli anni Cinquanta a oggi le linee degli abiti sono cambiate, ma i fiori sono rimasti. Forse è proprio per questo che la sovrana inglese ancora oggi indossa così tante stampe floreali: sono un ricordo degli anni della sua gioventù, uno dei tanti simboli di continuità del suo lunghissimo regno, sempreverde e fiorito.