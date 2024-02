La regina Camilla sceglie un abito verde, perché indossa spesso questo colore La regina Camilla ultimamente sceglie di indossare il colore verde per uno specifico motivo, legato alle condizioni di salute di re Carlo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

La regina Camilla

La regina Camilla ha partecipato alla consegna dei Queen's Anniversary Prizes for Higher and Further Education con un abito verde. La moglie di Carlo III era sola all'assegnazione biennale dei premi dedicati all'istruzione superiore del Regno Unito, che rappresentano la più alta onorificenza nazionale a College e Università. Il sovrano, a cui è stato di recente diagnosticato un tumore si sta dedicando alle cure, anche se oggi ha partecipato al primo incontro in presenza con il primo ministro britannico. Nel frattempo la regina continua ad adempiere ai suoi doveri istituzionali partecipando anche sola agli eventi. È stato il caso della consegna dei premi dove ha sfoggiato un abito a campana midi e dallo scollo a V e il colletto a camicia di colore verde, una tonalità con un significato molto particolare.

La regina Camilla

Perché la regina Camilla sta vestendo di verde

È un momento difficile per la famiglia reale, che sta affrontando la malattia di re Carlo e la convalescenza di Kate Middleton, che si è sottoposta a un intervento all'addome a inizio gennaio. Il colore verde nella psicologia dei colori significa pace, sicurezza e ottimismo, e probabilmente la regina Camilla vuole trasmettere questi valori con la sua scelta di stile. Estremamente elegante la moglie di re Carlo ha abbinato all'abito un paio di stivali neri scamosciati e una spilla con uno smeraldo, sempre a richiamare quella fiducia per il futuro.

La regina Camilla

La regina sostituisce così il blu come nuance preferita del suo armadio che ha sfoggiato molto spesso per trasmettere professionalità, serietà e affidabilità: "Si pensa anche che aiuti a rendere tutte le forme di comunicazione più chiare: quindi è un buon colore da indossare quando si fa un discorso, per esempio", ha spiegato Miranda Holder a ExpressUk, specificando anche che il colore si abbinasse bene al suo incarnato e le mettesse in risalto gli occhi.