La principessa Beatrice con la giacca militare: è chic in gonna e coi tacchi a spillo La principessa Beatrice di York è tornata in pubblico in vesti ufficiali e lo ha fatto con un look super chic. Non ha rinunciato al total black ma ha aggiunto un tocco di originalità con una giacca d’ispirazione militare.

A cura di Valeria Paglionico

Da quando è morta la regina Elisabetta II la Royal Family appare completamente rivoluzionata e non solo perché Carlo è diventato re con il nome di Carlo III. Camilla è diventata regina consorte, William e Kate sono Duchi del Galles e tutti gli altri Windsor (che in precedenza erano bassi nella linea di successione al trono) ora stanno cominciando ad avere un ruolo chiave nella monarchia. È il caso, ad esempio, della principessa Beatrice di York, che sempre più spesso presenzia agli eventi ufficiali in rappresentanza dei Royals. Nelle ultime ore ha incontrato l'ambasciatrice svedese Mikaela Kumlin Granit a Londra in occasione dell'International Day of the Girl, apparendo super chic in gonna, giacca militare e tacchi alti.

Beatrice di York non rinuncia al nero a un mese dai funerali

L'avevamo lasciata in total black col cerchietto di velluto dopo il periodo di lutto nazionale, oggi ritroviamo Beatrice di York in versione chic a un evento ufficiale a Londra. Ha incontrato l'ambasciatrice svedese e, oltre a sottolineare quanto sia importante promuovere il rispetto dei diritti umani delle bambine, ha anche colto l'occasione per mettere in mostra la sua innata eleganza. Sono ormai lontani i tempi in cui insieme alla sorella Eugenie veniva paragonata a una delle malefiche sorelle di Cenerentola, ora la principessa è cresciuta ed è diventata incredibilmente chic. Il dettaglio che non è passato inosservato? Nonostante sia passato quasi un mese dai funerali della regina, continua a rimanere fedele al nero.

Beatrice di York in ME+EM

Il look militare della principessa Beatrice

La principessa ha infatti abbinato una gonna longuette total black a una camicia in tinta portata con i primi bottoni sbottonati. Ha poi completato il tutto con un paio di décolleté col tacco alto e con una giacca d'ispirazione militare, un modello di lana italiana firmato ME+EM senza bavero, con le cuciture rosse e due file di maxi bottoni gold sugli orli. Quanto costa? Sul sito ufficiale del brand viene venduta a 480 euro. Questa volta, inoltre, Beatrice ha rinunciato ai cerchietti e agli accessori per capelli, ha preferito tenere la chioma sciolta, mettendo in risalto le lunghezze. Con il suo look "militare" riuscirà a fare concorrenza all'icona di stile reale Kate Middleton?