Beatrice di York dopo il lutto: il primo impegno da Consigliere di Stato è col cerchietto di velluto Terminato il periodo di lutto reale, Beatrice di York ha partecipato al suo primo evento in qualità di Consigliere di Stato: ha avuto la nomina da re Carlo III.

A cura di Giusy Dente

A inizio settimana è ufficialmente terminato il periodo di lutto reale, quello che l’intera royal family ha rispettato in seguito alla morte della regina Elisabetta II. Tutti i membri sono tornati ai loro impegni ufficiali: Kate Middleton per esempio ha prima visitato la stazione della scialuppa di salvataggio RNLI Holyhead in Galles e poi ha incontrato l'equipaggio dell'HMS Glasgow al Castello di Windsor. Anche Beatrice di York ha preso parte a un pranzo speciale a Londra, organizzato dalla Lady Garden Foundation: l’ente di beneficenza aiuta le donne colpite da tumori ginecologici.

Il nuovo incarico di Beatrice di York

A una settimana dai funerali della regina Elisabetta, la nipote Beatrice di York ha partecipato a un evento importante. Per lei infatti comincia una nuova era: in seguito all’ascesa al trono di re Carlo III, ha ottenuto una “promozione” assieme alla neo regina consorte Camilla. Le due sono state nominate Consiglieri di Stato, dunque faranno le veci del monarca in sua assenza.

in foto: cappotto Valentino

otranno anche firmeranno al suo posto, quando sarà occupato all’estero o malato o impossibilitato ad esercitare le sue funzioni. Per legge, i Consiglieri di Stato sono il coniuge del monarca e le prime quattro persone nella linea di successione di età maggiore a 21 anni. In questo caso, al principe William, Harry e il principe Andrea, si è quindi aggiunta Beatrice di York.

in foto: cerchietto Jennifer Behr

Il look di Beatrice di York

Beatrice di York ha indossato ancora il nero all’evento, ma "spezzando" il look con abito e accessori verdi. Ha "riciclato" il cappotto scuro di Valentino già indossato in diverse altre occasioni. Ha poi aggiunto maxi cerchietto e pochette abbinati in velluto, rispettivamente di Jennifer Behr e Okapi. Il cerchietto verde smeraldo presenta un sofisticato nodo sulla parte superiore, con arricciatura: costa sul sito ufficiale del brand 765,69 euro. Come il cappotto, anche l'elegante borsa da sera, con dettagli incrociati sui lati e manici in corno, è riciclata. La figlia del principe Andrea ricoprirà il nuovo ruolo ancora per molto tempo: il prossimo "predestinato" in linea di successione è il principe George, che però compirà i 21 anni necessari per la nomina nel 2034.