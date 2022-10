La collana preferita di Elisabetta II: l’ha prestata solo a lady Diana e Kate Middleton C’è un gioiello della collezione reale (in perle e diamanti) particolarmente caro a Elisabetta II: lo ha indossato di rado e lo ha prestato solo a due donne.

A cura di Giusy Dente

Elisabetta II e Meghan Markle con le perle

La regina Elisabetta II possedeva una sconfinata collezione di gioielli. Nel corso della sua vita non è mai apparsa senza una spilla appuntata al lato sinistro della giacca. Non era solo questione di vanità: era anche un modo per comunicare, visto che quasi sempre quei gioielli racchiudevano dei messaggi ben precisi. Alcuni sono stati di certo utilizzati più di altri e molti sono stati prestati: la sovrana era una grande amante soprattutto delle perle, passione in comune con Kate Middleton. Anche la moglie del principe William le sfoggia nelle occasioni più importanti. Decisamente diverso lo stile di Meghan Markle, che ama creazioni più moderne. Una delle collane di perle più preziose della collezione reale è stata indossata dalla regina in rarissime occasioni e l'ha prestata solo a due donne della famiglia.

La storia del girocollo di diamanti e perle

Decine e decine di orecchini, spille, collane e poi ancora tiare, diademi, corone: la collezione di gioielli reali è composta da centinaia di oggetti preziosissimi. Il girocollo a quattro fili di perle giapponesi è una delle creazioni più importanti. Elisabetta II l'ha indossata pochissime volte e l'ha prestata solo a due donne della royal family. Si tratta di un choker con quattro fili di perle e una chiusura centrale impreziosita da diamanti. Le perle utilizzate per la realizzazione furono regalate a sua Maestà in persona dal governo giapponese nel 1975. Ha indossato per la prima volta il girocollo nel 1975, in occasione della sua prima visita nel Paese e una seconda volta nel 1982. Lo ha poi sfoggiato durante il tour reale in Bangladesh del 1983 e per un incontro con Margaret Thatcher.

Meghan Markle al funerale del principe Filippo

È stata lei stessa a prestarlo alla principessa Diana che lo ha indossato per un banchetto all'Hampton Court Palace abbinato a una tiara. Più di recente è stato visto al collo di Kate Middleton. Glielo ha prestato la regina stessa nel 2017 in occasione del 70esimo anniversario di matrimonio con il defunto duca di Edimburgo. La principessa del Galles lo ha indossato una seconda volta proprio al funerale del principe Filippo e infine il 19 settembre scorso al funerale di Stato della regina Elisabetta. Non poteva omaggiarla in modo migliore.