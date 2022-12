La cartolina di Natale dei reali di Spagna: Leonor e Sofia abbracciate con i maglioni casual Leonor e Sofia rivoluzionano la cartolina di Natale 2022: posano da sole e abbracciate, in abiti casual scelti con un preciso intento simbolico.

A cura di Beatrice Manca

Pullover bianco e jeans, come due teenager qualsiasi. Le principesse spagnole Leonor e Sofia, figlie di re Felipe e della regina Letizia di Spagna, sono le protagoniste della tradizionale cartolina di Natale della casata reale iberica. Se lo scorso anno avevamo visto la famiglia riunita, quest'anno sono solo le due sorelle a rappresentare il futuro della corona: posano unite da un tenero abbraccio con i look coordinati.

L'abbraccio tra Leonor e Sofia di Spagna

La cartolina di Natale 2022 della famiglia reale spagnola rivoluziona l'idea classica di ritratto di famiglia. Niente pose studiate, caminetti accesi o outfit natalizi in tartan: c'è solo l'abbraccio spontaneo e sincero tra due sorelle. Leonor e Sofia posano all'aperto, con un incantevole foliage autunnale sullo sfondo. La foto è stata infatti scattata a Madrid, nei giardini della Zarzuela.

La cartolina di Natale dei Borbone: Sofia indossa un maglione Zara

Le principesse spagnole regine dello stile casual

Nella foto Leonor e Sofia non indossano look eleganti o natalizi, ma un semplice pullover sui jeans. Le due sorelle vestono coordinate per comunicare anche visivamente l'affetto che le lega: in fondo hanno solo due anni di differenza e si somigliano moltissimo. Leonor ha scelto un maglione a trecce su jeans chiari, mentre la sorella Sofia indossa un maglione bianco a righe blu firmato Zara.

Leggi anche Letizia in coordinato con le figlie Leonor e Sofia: le reali di Spagna indossano tutte le espadrillas

Gli auguri di Natale della famiglia reale spagnola

Una scelta non casuale: le principesse indossano spesso outfit low cost, prevalentemente ‘made in Spain', seguendo l'esempio della madre Letizia Ortiz. I loro look casual e rilassati sono il simbolo del futuro della monarchia, dinamica e al passo con i tempi: due ragazze come tante altre, sembrano dire, con un futuro luminoso tutto da scrivere.