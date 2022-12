Kate Middleton addobba l’albero di Westminster col tradizionale maglione di Natale Kate Middleton è fan dei maglioni di Natale: come l’anno scorso ne ha sfoggiato uno anche stavolta, nel promo del tradizionale evento di Natale a Westminster.

A cura di Giusy Dente

Kate Middleton è entrata in pieno nel clima natalizio. La principessa del Galles è alle prese coi preparativi non solo del Natale in famiglia, ma anche con quelli inerenti il concerto annuale Royal Carols: Together at Christmas. L'anno scorso, Kate Middleton ha avuto un ruolo di spicco nella serata musicale: si è esibita al pianoforte con Tom Walker, un'esibizione dedicata alle vittime del Covid.

Kate Middleton partecipa al concerto di Natale

La royal family è coinvolta al completo nella tradizionale cerimonia che si tiene nell'abbazia di Westminster. L'evento è sponsorizzato dalla Royal Foundation e quest'anno, oltre a Kate e William, parteciperanno anche re Carlo III con la regina Camilla. Essendo questo il primo Natale senza la regina Elisabetta, l'intero programma musicale sarà dedicato proprio a lei. Sono stati invece i sudditi a scegliere il canto conclusivo che verrà eseguito dall'Abbey Choir. L'ha spuntata "O Come, All Ye Faithful", che quindi chiuderà lo spettacolo.

I look delle feste della principessa

Nel promo di Royal Carols: Together at Christmas, la principessa di Galles ha scelto un look scintillante e uno più casual. La prima immagine diffusa vedeva Kate Middleton avvolta in un abito rosso di paillettes, una creazione firmata Needle & Thread. La seconda immagine ritrae la 40enne alle prese con gli addobbi e le decorazioni dell'albero di Natale dell'abbazia. Nel video indossa un paio di pantaloni scuri di Roland Mouret e il pezzo forte è il maglione.

La principessa del Galles è una fan dei classici maglioni natalizi, i cosiddetti Christmas Jumper caratterizzati da colorazioni e fantasie tipici dell'atmosfera di festa di questo periodo. Anche l'anno scorso ne aveva sfoggiato uno, proprio nel promo del concerto di Natale 2021: un modello bon-ton rosso con bottoni gioiello, colletto bianco a contrasto, piccoli fiori ricamati.

in foto: maglione Holland Cooper

Era un modello firmato MiuMiu da 1400 euro, mentre stavolta la moglie del principe William ha fatto una scelta meno di lusso. Ha puntato su un modello di Holland Cooper da 239 euro: presenta collo alto molto alto e filato extra morbido con un tradizionale design Fairisle, impreziosito da bottoncini sui polsi. Sul sito ufficiale del marchio il modello color crema della principessa risulta già esaurito, ma è disponibile in altre colorazioni. Il cosiddetto "effetto Kate", cioè la mania di imitare i look della principessa, ha colpito ancora.