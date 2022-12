La cartolina di Natale di Harry e Meghan Markle: perché non hanno posato con Archie e Lilibet Il principe Harry e Meghan Markle hanno condiviso la loro nuova cartolina di Natale per fare gli auguri ai fan ma la cosa particolare è che si sono limitati a “riciclare” uno scatto di coppia. Perché hanno deciso di non posare con i piccoli Archie e Lilibet?

Il Natale si avvicina e tutti cominciano a prepararsi ai pranzi, alle cene e agli aperitivi con le persone care. I Royals non fanno eccezione e, come da tradizione, hanno annunciato che non rinunceranno alle usanze amate dalla regina Elisabetta II, dal banchetto della vigilia all'uscita pubblica per la messa del 25 dicembre. Il principe Harry e Meghan Markle, però, non saranno a Londra, hanno preferito rimanere negli Stati Uniti con i figli anche per queste feste post pandemia. Non hanno rinunciato, però, alla classica cartolina di auguri, anche se hanno rivoluzionato le regole di questa tradizione: ecco la foto con cui hanno augurato un buon Natale ai fan.

La foto "riciclata" per gli auguri di Natale

Se da un lato il principe William e Kate Middleton hanno puntato tutto suun adorabile ritratto di famiglia per fare gli auguri ai sudditi, Harry e Meghan hanno stravolto le convenzioni. La loro cartolina di Natale non è una dolce e inedita foto con i bambini, è semplicemente uno scatto di coppia "riciclato" dall'ultima apparizione pubblica al Ripple of Hope Award Gala, dove a inizio dicembre hanno ricevuto un premio dalla Robert F. Kennedy Human Rights Foundation per il loro impegno umanitario.

La cartolina di Natale del 2020

Negli scorsi anni, invece, le cose erano andate diversamente, visto che i due erano apparsi sempre al fianco dei piccoli Archie e Lilibet (nel 2021, ad esempio, la cartolina di Natale era stata il "pretesto" per presentare ai fan la piccola di casa).

La cartolina di Natale 2021

Perché Archie e Lilibet non sono nella cartolina di auguri

La foto della coppia è stata declinata in una romantica versione in bianco e nero: Harry è elegantissimo in completo scuro, mentre Meghan appare raggiante in bianco e con le spalle nude. Quest'ultima all'evento non aveva lasciato nulla al caso, indossava l'anello di Diana e un abito realizzato appositamente per lei dal direttore creativo di Louis Vuitton, Nicolas Ghesquière. Accanto allo scatto c'è una didascalia molto formale che recita: "Vi auguriamo un gioioso periodo delle feste. Dalla nostra famiglia alla vostra, e a nome dei nostri team di The Archewell Foundation, Archewell Audio e Archwell Productions, vi auguriamo salute, pace e un felice anno nuovo!". Il motivo per cui i Sussex hanno preferito tenere lontani dai riflettori Archie e Lilibet? Probabilmente per una questione di privacy: hanno intenzione di condividere il meno possibile le foto dei piccoli, così da non farli diventare veri e propri divi fin da piccolissimi.