Meghan Markle a New York con spalle nude e spacco: perché si è vestita di bianco alla serata di gala Meghan Markle è tornata a New York, lo ha fatto in occasione del Robert F. Kennedy Human Rights Ripple Of Hope Gala 2022, dove è stata premiata con Harry per il lavoro filantropico svolto con la Archwell Foundation. Ha puntato su un look bianco custom made, “nascondendo” dei dettagli simbolici nella sua scelta di stile.

A cura di Valeria Paglionico

Il principe Harry e Meghan Markle sono ufficialmente tornati alla vita mondana e lo hanno fatto con stile, consapevoli del fatto che non devono più rispettare i rigidi dress code reali. Alla vigilia del lancio della loro serie Netflix, sono sbarcati a New York, città frequentata spesso dalla Duchessa durante la sua "vecchia vita" da attrice. I due hanno partecipato al Robert F. Kennedy Human Rights Ripple Of Hope Gala 2022, evento che ogni anno premia coloro che si sono impegnati a sostegno dei diritti umani e che in questa edizione ha riservato un award proprio ai Sussex. La coppia ha ricevuto l'ambito riconoscimento grazie al lavoro svolto con la Archwell Foundation, la loro associazione no-profit con cui si sono battuti contro razzismo, sessismo e discriminazioni di ogni tipo.

Chi ha firmato l'abito bianco di Meghan Markle

Ad attirare tutti i riflettori su di sé non poteva che essere Meghan Markle, apparsa elegantissima e glamour in total white. Lontana dalle etichette e dai protocolli reali, si è sentita libera di osare, anche se lo ha fatto senza rinunciare alla sua innata classe.

Meghan Markle in Louis Vuitton

Per il ritorno a New York in occasione dell'evento di gala si è affidata alla raffinatezza di Louis Vuitton. Il direttore creativo della Maison francese, Nicolas Ghesquière, ha realizzato per lei un abito bianco custom made, un modello che si rifà allo stile minimal e raffinato del suo vestito da sposa. Ha la gonna incrociata con lo spacco frontale, il bustier con maniche lunghe e uno scollo a barca che ha lasciato le spalle nude (cosa che sarebbe stata assolutamente proibita se fosse ancora membro della Royal Family).

Meghan Markle con lo spacco frontale

Meghan Markle, l'omaggio a Diana "nascosto" nel look

Per completare il tutto la Duchessa ha scelto un paio di décolleté neri col tacco a spillo, una clutch bag total black di Givenchy e dei gioielli preziosi e scintillanti, dagli orecchini pendenti con i diamanti al maxi anello in oro bianco con una enorme pietra acquamarina incastonata. Quest'ultimo ha un valore molto speciale per Meghan: lo ha ereditato dalla collezione personale della principessa Diana ed, essendoci particolarmente legata, lo ha indossato anche al matrimonio con Harry. Il dettaglio che non può passare inosservato è che ancora una volta la Markle ha puntato sul bianco, colore che ha scelto per ogni evento importante della sua vita, dall'annuncio del fidanzamento con Harry alla prima apparizione pubblica con Archie. In questa occasione è un simbolo di pace, un riferimento al lavoro filantropico svolto con la Archwell Foundation.