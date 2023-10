La borsa Saint Laurent che costa meno di 60 euro: perché è diventata virale su TikTok Cosa ha di speciale la borsa di tela leopardata diventata virale su TikTok? È un accessorio di una prestigiosa Maison, ma è low cost.

A cura di Giusy Dente

TikTok @carlacarnicella

Ma dove vai se la Tote Bag di Saint Laurent non ce l'hai? La canzone non diceva esattamente così, eppure in questo preciso momento se c'è un oggetto del desiderio che spopola su TikTok, quella è la borsa della Maison francese. Sul social si contano oltre 11 milioni di visualizzazioni per il relativo hashtag: tutti stanno acquistando questo accessorio, il più gettonato tra influencer, fashion addicted e appassionate di moda.

Tutti pazzi per la borsa di Saint Laurent

La tote bag è diventata un accessorio irrinunciabile per studenti e lavoratori: la borsa di tela è il passe-partout pratico e comodo da portare con sé per contenere tutto il necessario utile a sopravvivere ore e ore fuori casa. In quanto must have, ha attirato l'attenzione anche delle grandi Case di moda, che ne hanno realizzato versioni griffate e trendy.

TikTok @pizza.and.skincar

Non mancano poi quelle personalizzate o ironiche, con riferimenti all'oroscopo, alle città e così via. Insomma, ciascuno può scegliere la versione più adatta a sé, al proprio stile, alle proprie preferenze. I prezzi sono variabili, si va da pochi euro a spese più consistenti per le borse firmate. Ecco perché un accessorio firmato, ma a basso prezzo, non poteva che diventare virale.

Tote bag Saint Laurent

La tote bag di Saint Laurent è gettonatissima per questo: costa solo 55 euro. È disponibile in diverse versioni: bianca con la scritta "Rive Droite", nera con la scritta "I wanna do bad things with you", due varianti animalier (una marrone, una nera). Sulla piattaforma social la più ricercata è proprio quella leopardata. Sul sito ufficiale allo stesso prezzo ce ne sono molte altre.

TikTok @leaveittolili

E non mancano quelle più esclusive: il prezzo della Tote Bag Rive Gauche è di 1550 euro, dunque 30 volte il costo della borsa in tela che tutti stanno acquistando. Il passaparola è stato a tal punto virale, che alcuni modelli al momento non sono più disponibili sul sito ufficiale, si può procedere solo al pre-order.

TikTok @ludo.nick

Perché è virale la borsa di Saint Laurent

Ma può davvero una borsa di tela diventare virale al tal punto? Sì, perché chi acquista questa borsa non compra l'accessorio in sé: compra un'esperienza, compra l'accesso a una nicchia o almeno l'illusione di farne parte. Infatti avere tra le proprie mani il prodotto garantisce la possibilità di condividere in rete un video esclusivo di "spacchettamento".

TikTok @chiara.pere

Questa tipologia di contenuto è particolarmente apprezzata, il cosiddetto "unboxing". Chi riceve la tote bag Saint Laurent, infatti, resta stupito dal confezionamento, che è identico a quello di borse di più alto prestigio e di prezzo superiore. La borsa in tela arriva nella sua iconica scatola nera, con tutte le bustine griffate e con tanto di cartolina. Insomma, con meno di 60 euro si può fare capolino nel mondo del lusso, ci si può regalare un piccolo momento di gloria (rigorosamente amplificato dal vedere il numero di visualizzazioni che cresce).