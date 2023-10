La villa di Yves Saint Laurent diventa un hotel: quanto costa dormire nelle suite dello stilista Si chiama Villa Mabrouka ed è la ex residenza estiva in Marocco del compianto stilista Yves Saint Laurent. Dopo essere stata finemente ristrutturata, è diventata un hotel di design: ecco quanto costa trascorrere una notta in questo paradiso terrestre.

Siete appassionati di moda e andate alla ricerca di una vacanza che possa mixare l'amore per l'universo fashion con la vostra voglia di viaggiare? La soluzione ideale si trova in Marocco, per la precisione a Tangeri, dove l'enorme villa del compianto Yves Saint Laurent è stata trasformata in un hotel di design. Qualche mese fa la casa d'aste Sotheby's aveva generato non poco scalpore mettendo in vendita una residenza blu in stile blu Majorelle proprio accanto all'abitazione del designer. Sebbene a primo impatto l'annuncio e le foto traessero in inganno, la verità è che non si trattava della casa originale di dello stilista che, al contrario, era già stata acquistata nel 2019 da Jasper Conran, interior designer britannico che l'ha completamente ristrutturata, rendendola un vero e proprio "paradiso terrestre". Ecco quanto costa trascorrere una notte in un luogo tanto suggestivo e leggendario.

Villa Mabrouka

L'hotel di design a Villa Mabrouka

Se sognate di svegliarvi nella camera da letto di Yves Saint Laurent tra panorami mozzafiato e profumo di mare dovete volare a Tangeri, in Marocco. È proprio qui che si trova l'hotel Villa Mabrouka, l'ex residenza estiva dello stilista che il designer Jasper Conran ha trasformato in un albergo di design.

Villa Mabrouka

Il nome è stato mantenuto invariato rispetto all'originale e letteralmente significa "buona fortuna" in arabo. Sorge a picco sul mare nella kasbah di Tangeri, guarda lo stretto di Gibilterra ed è un perfetto mix di tradizione marocchina e design contemporanea.

La piscina scavata nella roccia

È dotata di 13 camere da letto, tutte di colori e stili diversi per raccontare una differente storia,, 3 ristoranti, una piscina scavata nella roccia e un giardino "opera d'arte" realizzato dal paesaggista statunitense Madison Cox con banani, felci, bambù, limoni italiani, rose iceberg, ortensie e bouganville e altri 6.500 nuovi arbusti.

Una delle suite

Quanto costa una vacanza nella villa di Yves Saint Laurent

Jasper Conran ha sempre amato il modo in cui Yves Saint Laurent e il compagno Pierre Bergé hanno contribuito a far conoscere in tutto il mondo la bellezza del Marocco e della sua cultura ed è per questo che ha voluto donare una nuova vita a Villa Mabrouka.

Villa Mabrouka

La sua opera è dunque un progetto conservativo e di protezione, perfetta per coloro che amano la moda e il design. Quanto costa una vacanza in questo paradiso terrestre? In un comune weekend di bassa stagione si parte dai 350 euro a notte per le camere più piccole e si arriva agli oltre mille euro per le suite (tutte hanno una meravigliosa vista sul mare), ma naturalmente i prezzi crescono durante i ponti e le giornate di festa.

Villa Mabrouka

Non è possibile, però, soggiornare nella villa per un periodo inferiore alle tre notti, dunque per l'intera vacanza bisogna pagare come minimo una cifra tra i 900 e gli oltre 3mila euro. In quanti non resisteranno alla tentazione di respirare la stessa aria del leggendario stilista?