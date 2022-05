In vendita la casa di Saint Laurent a Marrakech? La verità sulla villa nei giardini Majorelle Jardin Majorelle è una dei luoghi più iconici e visitati di Marrakech. Sotheby’s ha messo in vendita una villa proprio accanto alla residenza dove hanno vissuto Yves Saint Laurent e Pierre Bergé per decenni creando molta confusione sul mercato immobiliare.

A cura di Clara Salzano

Si vende una villa accanto ai Jardin des Majorelle a Marrakech

Yves Saint Laurent è stato uno degli stilisti più famosi e conosciuti del XX secolo, creatore di collezioni iconiche e di veri e propri pezzi cult della moda. Il suo stile di vita ha sempre suscitato un grande fascino e la sua villa a Marrakech è diventata un luogo che attrae ogni anno più di 800.000 visitatori da tutto il mondo. Oggi si parla proprio di "blu Majorelle" (inventato da Jacques Majorelle che fece costruire la villa) per indicare il colore dell'iconico Jardin Majorelle dove Yves Saint Laurent per decenni con il partner Pierre Bergé. E proprio accanto alla famosa proprietà marocchina è stata messa in vendita una villa blu che con Jardin Majorelle condivide la posizione su Rue Yves St Laurent, nel cuore di Marrakech, e la natura esotica.

La villa in vendita accanto ai Jardin Majorelle di Yves Saint Laurent in Marocco

L'annuncio di Sotheby's per una villa nei giardini Majorelle

Se il sogno è sempre stato quello di vivere immersi tra cactus e piante di gelsomino accanto ad una delle proprietà più famose del mondo, gli iconici giardini Majorelle di Marrakech, l'annuncio di Sotheby's potrebbe renderlo presto realtà. È in vendita una villa accanto ai meravigliosi giardini recuperati proprio da Yves Saint Laurent e che oggi ospitano la casa-museo del famoso stilista e il Museo Berbero Pierre Bergé nell'ex studio di pittura dell'artista Jacques Majorelle.

Gli spazi esterni della villa in vendita da Sotheby’s

La villa messa in vendita da Sotheby's condivide con Jardin Majorelle la posizione su Rue Yves St Laurent, nel cuore di Marrakech, e la natura esotica. La proprietà si sviluppa su una superficie di 1.500 metri quadrati e comprende una casa principale di 650 metri quadrati con quattro camere da letto, vari salotti e terrazze con vista privilegiata sugli iconici giardini marocchini.

Il patio esterno della villa messa in vendita da Sotheby’s a Marrakech

La villa, decorata in tipico blu Majorelle, gode di una grande piscina e di una dependance con due camere e un salotto. La proprietà è dotata inoltre di due ingressi, uno sulla stessa via dei Jardin Majorelle e un'altra su un vicolo laterale. Nell'annuncio è compreso anche un negozio che affaccia sulla Rue Yves St Laurent e che viene presentato, considerando il grande afflusso di turisti che visita i Jardin Majorelle, un'attività di "alto valore". La trattativa per la villa è riservata e siamo certi che non sarà a buon mercato.

La piscina della villa in vendita da Sotheby’s

Jardin Majorelle non è in vendita

Le immagini della villa messa in vendita da Sotheby's, con la rigogliosa natura e le pareti blu, accanto proprio ai Jardin Majorelle, potrebbero confondere alcuni sul reale oggetto dell'annuncio. Va dunque precisato che non è stata assolutamente messa in vendita l'iconica villa dove hanno vissuto Yves Saint Laurent e Pierre Bergé a Marrakech.

Il viale d’ingresso dei Jardin Majorelle

Jardin Majorelle oggi è una Fondazione. La proprietà, circondata da mura esterne, si sviluppa su una superficie di 9.000 metri quadrati e comprende la villa, realizzata nel 1931 dal pittore francese Jacques Majorelle e dipinta con un blu oltremare/cobalto conosciuto come "blu Majorelle", il Museo delle arti berbere Pierre Bergé inaugurato nel 2011, il Cafè Majorelle e la boutique. Yves Saint Laurent e Pierre Bergé comprarono il giardino nel 1980 e lo restaurarono permettendo di poter godere ancora dei magnifici labirinti nella natura della villa che si può visitare tutti i giorni dalle 8:00 alle 18:30, dietro pagamento di un biglietto.