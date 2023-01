Kylie Jenner in nero a Parigi: è regina di sensualità con la scollatura “cyber” fatta di cinghie Kylie Jenner è la regina glamour della Paris Fashion Week dedicata all’Haute Couture. Il suo ultimo look? È total black ma ha dei dettagli “cyber”, primo tra tutti la scollatura con le cinghie.

A cura di Valeria Paglionico

Kylie Jenner è la regina indiscussa della Paris Fashion Week dedicata all'Haute Couture. È volata nella capitale francese diversi giorni fa e, sebbene non abbia assolutamente sfilato, ha seguito gli show P/E 2023 direttamente dalle prime file dei front-row. Per degli eventi tanto ambiti non poteva non curare i suoi outfit nei minimi dettagli, apparendo sempre glamour e sofisticata. Ha dato il via alla sua avventura parigina con uno spettacolare abito decorato con la testa di leone di Schiaparelli, successivamente si è trasformata in una moderna Cenerentola con un audace reggiseno-proiettile, mentre per una serata con gli amici ha anticipato la primavera con dei maxi stivali rosa tempestati di cristalli. Nelle ultime ore ha ancora una volta sorpreso i fan ma in total black.

Il look cyber di Kylie Jenner

Ieri sera Kylie Jenner si è concessa l'ennesima cena parigina con amici e staff e, come da tradizione, non ha rinunciato al glamour. Ha puntato sul total black ma declinandolo in una versione tutt'altro che banale. Ha infatti sfoggiato un look della collezione Primavera/Estate 2023 di Lado Bokuchava, caratterizzato da una gonna midi a vita alta e con un maxi spacco frontale e da un blazer coordinato in stile cyber. Si tratta di un modello con il classico bavero e le maniche lunghe ma che al posto della tradizionale abbottonatura ha delle cinghie. Kylie non ha indossato nulla sotto, ha preferito lasciare la pelle nuda con la scollatura "strizzata" in risalto.

Kylie Jenner in Lado Bokuchava

Kylie Jenner cambia acconciatura

Per completare il tutto Kylie Jenner ha scelto degli accessori in tinta, dagli stivali a punta con una fibbia metallica sempre di Lado Bokuchava alla borsetta di pelle di Ferragamo. Gli unici dettagli a contrasto? Gli orecchini silver di D'heygere. A rendere ancora più d'impatto il look dell'imprenditrice è stata l'acconciatura con i capelli sciolti e lisci, la fila molto laterale e il ciuffo frontale ondulato in stile vecchia Hollywood. Rossetto bordeaux molto marcato, occhi esaltati da un ombretto sui toni naturali ed espressione super seria: la Jenner sembra non avere rivali quando si parla di stile, soprattutto durante un evento ambito come la Fashion Week parigina.

