Kylie Jenner anticipa la primavera: i suoi stivali di cristalli rosa costano 6mila euro Kylie Jenner è a Parigi per la Fashion Week Haute Couture e sta letteralmente spopolando con i suoi outfit. L’ultimo sfoggiato sui social ha anticipato la primavera, nascondendo un tocco prezioso e scintillante.

A cura di Valeria Paglionico

Kylie Jenner è tra le star che sono volate a Parigi per partecipare alle sfilate della Fashion Week dedicata all'Haute Couture e negli ultimi giorni è apparsa spesso in pubblico con dei look spettacolari e d'impatto. Ha dato il via agli show di moda con un abito-leone firmato Schiaparelli, mentre poco dopo si è trasformata in una moderna Cenerentola con un reggiseno-proiettile. Nelle ultime ore è riuscita ancora una volta a sorprendere il pubblico con la sua audace scelta di stile. La sorellina di Kim Kardashian ha anticipato la primavera con un outfit vitaminico a cui ha abbinato degli stivali scintillanti (e di lusso) che non possono passare assolutamente inosservati.

Kylie Jenner per l'inverno sceglie il look vitaminico

Ieri sera Kylie Jenner ha cenato in un ristorantino parigino con lo staff e alcuni amici. Nonostante non si trattasse di un evento mondano, ha curato il suo look nei minimi dettagli. Ha puntato tutto sull'eleganza di Givenchy, sfoggiando uno degli outfit della collezione Pre-Fall 2023.

Kylie Jenner in Givenchy

Niente total black o colori scuri tipicamente invernali, la star dei reality ha portato una ventata di freschezza nella capitale francese con un lungo abito celeste. Si tratta di un modello fasciante e drappeggiato, con le maniche lunghe, il girocollo e la gonna dal taglio irregolare che arriva alle caviglie. Scommettiamo che l'azzurro acceso diventerà il colore must della prossima primavera?

Givenchy collezione Pre–Fall 2023

Gli stivali scintillanti di Kylie Jenner

A fare la differenza nel look di Kylie Jenner sono state però le scarpe. Niente décolleté o sandali col tacco a spillo, ha preferito degli stivali scintillanti, per la precisione gli iconici Shark Lock di Givenchy. Si tratta del modello a tubo con il tacco a zeppa e il lucchetto 4G sul lato, declinati però in una versione davvero appariscente. Sono infatti in pelle scamosciata e ricoperti di strass total pink. Qual è il loro prezzo? Sul sito ufficiale della Maison la collezione Pre-Fall 2023 non è ancora in vendita, dunque le scarpe sono disponibili solo nella versione classica in argento e costano 6.000 euro. Gli stivali rosa tempestati di cristalli diventeranno il nuovo oggetto del desiderio delle star?

https://www.instagram.com/p/CnxLaFjtJbv/